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«إيروفلوت» تستأنف رحلاتها إلى أبوظبي

11/14/2023 7:25:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستأنف شركة الخطوط الجوية الروسية ((إيروفلوت)) رحلاتها الاعتيادية من مطار شيريميتيفو إلى مطار أبوظبي الدولي، حسب تأكيد متحدث باسم الشركة، خلال معرض دبي للطيران 2023.

وسيتم تشغيل أربع رحلات أسبوعية على متن طائرات ((بوينغ737-800)) ضيقة البدن إلى أبوظبي. وستعمل شركة الطيران من المبنى A الجديد بمطار أبوظبي الدولي، حيث سيحظى مسافروه بميزة الاستمتاع بالراحة والوسائل المبتكرة والتصميم الفريد لأركانه.

ويعد مبنى المسافرين A الجديد من أكبر المحطات في العالم، ويمكنه استقبال ما يصل إلى 79 طائرة في وقت واحد، وما يصل إلى 11 ألف مسافر في الساعة.

وقال متحدث باسم مطارات أبوظبي: إن الترحيب بشركة ((إيروفلوت)) في المبنى A الجديد في أبوظبي هو إضافة لشركة طيران دولية أخرى إلى أبوظبي، الأمر الذي يعكس القائمة المتنامية من الرحلات التي يتم تشغيلها من مطار أبوظبي الدولي والخيارات التي يتم تقديمها فيه. وبالنسبة للمسافرين وشركات الطيران، يفتح المبنى A آفاقاً جديدة من رحلات السفر حول العالم، ويرسخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة للسياحة والتجارة، وبوابة لاستكشاف ثقافة وتراث الإمارات.

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