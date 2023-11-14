نفد صبرنا نريد عودتهم .. عائلات الرهائن في غزة تطالب إسرائيل باتفاق هذا المساء للإفراج عنهم

طالبت عائلات رهائن تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة منذ هجومها في السابع من اكتوبر، الحكومة الاسرائيلية الثلاثاء ب"الموافقة على اتفاق هذا المساء للافراج عن جميع الرهائن في غزة".

ومن المقرر أن تجتمع حكومة الحرب برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مساء، فيما بدأت عائلات الرهائن مسيرة لخمسة أيام ستقود المشاركين فيها من تل ابيب الى القدس لينتهي التحرك أمام مكتب نتانياهو.

وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في بيان "نعلم أن قرارا يمكن اتخاذه هذا المساء"، مطالبا الحكومة الاسرائيلية بـ"عدم عرقلة اتفاق".

وقالت ميراف ليشيم غونن، والدة أحد الرهائن، كما نقل عنها البيان "أود أن أقول للقادة واصحاب القرار: لقد نفد صبرنا. نريد ان تعود عائلاتنا واقرباؤنا الآن".

واعلن الرئيس الامريكي جو بايدن الثلاثاء أنه يؤمن بامكان التوصل الى اتفاق يكفل الإفراج عن الرهائن لدى حماس.

من جهته، اتهم عزت الرشق أحد قادة حماس اسرائيل مساء الثلاثاء بـ"خرق الاتفاق حول هدنة إنسانية عبر مطالب جديدة تعيدنا الى نقطة البداية".

وكان نتانياهو قد تحدّث الاحد عن احتمال التوصل لاتفاق للإفراج عن الرهائن، لكنه عاد وقال الثلاثاء "متى أصبح هناك شيء ملموس لمشاركته فسنفعل ذلك".

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