لويس دياز يلتقي والده للمرة الأولى بعد اختطافه 12 يوماً

التقى نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب كولومبيا لويس دياز، الثلاثاء، والده لويس مانويل، الذي أطلق سراحه الأسبوع الماضي للمرة الأولى، بعد محنة اختطاف استمرت 12 يوما على يد فصائل جيش التحرير الوطني.

وحصل اللقاء "العاطفي" بين دياز ووالده بعد عودة الأول إلى بلاده للالتحاق بالمنتخب الوطني قبل مواجهته المنتظرة أمام نظيره البرازيلي الخميس في مدينة بارانكويلا ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم.

وتعانق الوالد وابنه، وهما يبكيان، حسب الصور التي وزعها الاتحاد الكولومبي لكرة القدم.

وارتدى لويس مانويل (56 عاما) قميصا أسود كتب عليه "لا مزيد من الاختطاف".

وكتب الاتحاد عبر موقعه الرسمي: "بعد 12 يوما من الحرمان من الحرية، هذا هو أول تواصل للاعب مع والده وبقية أفراد الأسرة الذين عاشوا لحظات طويلة من الألم"، وأرفقها بصورة للاب والابن وابنة نجم ليفربول على ركبتي جدها.

واختطف رجال مسلحون على دراجات نارية لويس مانويل وزوجته سيلينيس مارولاندا في محطة وقود في مسقط رأسهما بارانكاس بالقرب من الحدود الفنزويلية في 28 أكتوبر.

وتم إنقاذ مارولاندا بعد ساعات، وبدأت عملية بحث برية وجوية واسعة النطاق بحثا عن زوجها.

وأقرّ القائد العسكري لجيش التحرير الوطني أنتونيو غارسيا لاحقا بارتكاب "خطأ" في عملية الاختطاف هذه.

وأثر الاختطاف على عملية السلام، التي بدأت منذ عام تقريبا بين جيش التحرير الوطني وحكومة الرئيس بيترو، فضلا عن وقف إطلاق النار الثنائي الذي دام ستة أشهر بعدما بدأ سريانه منذ 3 أغسطس.

ولاحقا بعد تحريره، أخبر والد نجم ليفربول الصحفيين في منزله في بارانكاس كيف أُجبر على المشي "كثيرًا" مع القليل من النوم على أيدي خاطفيه.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على أربعة من المشتبه بهم في الجريمة.

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