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تركي الحمد ينفي شائعة وفاته ويؤكد : أنا بخير

11/14/2023 7:25:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نفي الكاتب السعودي تركي الحمد أنباء تداولتها بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي عن وفاته.


وأكد الحمد أنه بخير وعافية ، موجهاً شكره لجميع متابعيه على مشاعرهم الجميلة.

وقال الكاتب والروائي السعودي في حسابه على منصة "إكس" :" أحبتي ماتم تداوله في الاخبار ووسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح ، وأود أن اطمأن الجميع بأنني بخير وعافية ولله الحمد ، وقد وصلتني مشاعركم الجميلة والمعبرة شاكر ومقدر شعور الجميع".


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