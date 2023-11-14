تركي الحمد ينفي شائعة وفاته ويؤكد : أنا بخير

(MENAFN
- Al-Bayan)
نفي الكاتب السعودي تركي الحمد أنباء تداولتها بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي عن وفاته.
وأكد الحمد أنه بخير وعافية ، موجهاً شكره لجميع متابعيه على مشاعرهم الجميلة.
وقال الكاتب والروائي السعودي في حسابه على منصة "إكس" :" أحبتي ماتم تداوله في الاخبار ووسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح ، وأود أن اطمأن الجميع بأنني بخير وعافية ولله الحمد ، وقد وصلتني مشاعركم الجميلة والمعبرة شاكر ومقدر شعور الجميع".
MENAFN14112023000110011019ID1107424497
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.