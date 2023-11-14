«الإمارات للهوايات والمقتنيات» في دورته الخامسة.. نوادر وقصص ثقافية

افتتح معالي محمد المر رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، ((معرض الإمارات للهوايات والمقتنيات الخاصة - الدورة الخامسة)) في ندوة الثقافة والعلوم في دبي، وحضر الافتتاح بلال البدور رئيس مجلس الإدارة، وعلي عبيد الهاملي نائب الرئيس، ود. صلاح القاسم، المدير الإداري، وجمال الخياط المدير المالي، وأعضاء مجلس الإدارة، ود. سعيد خرباش المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة دبي للثقافة والفنون، ود. رفيعة غباش، ود. سعيد حارب، ود. محمد سلطان العلماء، وعبدالشكور تهلك، والفنان عيد الفرج، والفنان إبراهيم جمعة، ونخبة من الحضور والمهتمين.

وأكد بلال البدور أن هذه الدورة من معرض الهوايات والمقتنيات تحظى بحجم المشاركات وتميزها تنوعها الفريد وبما فيها من نوادر.

وأشاد معالي محمد المر بتنوع المقتنيات وغرابة بعضها وتوثيق البعض الآخر لفكرة أو موضوع أو فترة زمنية، وخاصة ما تعلق منها بأوائل الإصدارات من المجلات التي صدرت في الإمارات، أو الآلات الموسيقية المتنوعة، والتي جذبت كثيراً من جمهور المعرض، وكذلك تلك العملات النقدية.

وقد شارك في المعرض معالي محمد المر بمجموعة مختارة من نوادر المطويات السينمائية المصرية، وشارك بلال البدور بمجموعة من الدبابيس والميداليات التذكارية التي حصل عليها في الفعاليات والأنشطة الثقافية والاجتماعية على المستوى المحلي والخارجي.

وأكدت د. رفيعة غباش شغفها بطائر البوم من خلال مشاركتها بمجموعة متنوعة من المفردات التي يشكل طائر البوم عنصراً أساسياً في شكلها، وشارك د. سعيد حارب بمجموعة من الملصقات المغناطيسية التذكارية من مختلف دول العالم، وشارك الدكتور محمد سلطان العلماء بنماذج من العملات الورقية غير المستعملة نتيجة لأخطاء طباعية، وعرض د. محمد المنصوري الأعداد الأولى للمجلات الصادرة في الإمارات.

وتزين المعرض بمجموعة متنوعة من الأدوات الموسيقية للفنان عيد الفرج، والتي اختلفت في الشكل والاستخدام، وشارك عبدالشكور تهلك بنماذج متميزة ومختارة من مجسمات طيران الإمارات بأسطولها المتنوع والفريد، كما شارك عبدالله المطيري بمجموعة من الأطباق التذكارية من البورسلين.

وأتت مشاركة أحمد السركال بمجموعة من الهواتف العمومية القديمة،والتي استعاد معها الجمهور زمناً قديماً قبل انتشار الهواتف الشخصية، وشارك المهندس رشاد بوخش بمجموعة من القبعات التي ترمز لحضارات وبلدان متنوعة.

ميز المعرض بالتعدد والتنوع، ما جذب جمهوراً عريضاً للتواجد والتفاعل مع المقتنيات وما تمثله من شغف وذكرى.