«دبي للثقافة» تحتفي بإرث الشاعر الإماراتي «بوسنيده» 20 الجاري

تكريماً لذكرى رواد الثقافة المحلية، تحتفي هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) بالإرث الإبداعي للشاعر الإماراتي الراحل أحمد بن عبدالرحمن الهرمسي النعيمي المعروف بـ((أحمد بوسنيده))، وذلك من خلال برنامج ((راحلون باقون))، الذي تنظمه في 20 نوفمبر الجاري بمتحف الاتحاد، وتسلط فيه الضوء على إسهامات الشاعر الراحل التي أثرت المشهد الثقافي المحلي.

وتتضمن أجندة البرنامج مجموعة فقرات متنوعة، إلى جانب عروض مرئية ومسموعة تبرز إنجازات الشاعر الراحل، إضافة إلى جلسة نقاشية تحمل عنوان ((أحمد بوسنيده.. قامة بين الحرف والقلم))، تديرها الشاعرة سليمة المزروعي، ويشارك فيها كل من الشاعر القدير راشد شرار، والدكتور سلطان العميمي، رئيس اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، حيث سبق لهما تناول سيرة الراحل ضمن إصداراتهما.

وسيضم البرنامج فقرة ((الضوء والشعر))، وهي عبارة عن إسقاط ضوئي ثلاثي الأبعاد ممزوج بقراءات شعرية لمجموعة من أبيات الراحل يلقيها الأديب الدكتور خالد الظنحاني، وسيشهد إقامة ركن ((ابن مقلة زمانه)) الخاص بالخط، وتنظيم معرض ((إضاءات خالدة))، الذي يعرض مخطوطات شعرية للراحل وتشكيلة صور نادرة لأبرز تلاميذه الذين أسهموا في إثراء المشهد الثقافي المحلي، إضافة إلى عرض ((وثيقة الكيتوب)) النادرة التي تعود إلى عام 1907، وتحمل بصمات الراحل بوسنيده، بينما سيقدم ((مركز تراث للحرف اليدوية التقليدية))، الذراع التعليمية لمتحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، ضمن فقرات البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض التراثية.

وخلال البرنامج، ستكرم الهيئة حسين علي السري الهاشمي، أول وأقدم خطاط إماراتي، بلقب ((شخصية الموسم)) تقديراً لعطائه وإسهاماته في الارتقاء بفن الخط العربي ومبادراته التعليمية القيمة.

وأشار محمد الحبسي، مدير إدارة الآداب بالإنابة في ((دبي للثقافة))، إلى حرص الهيئة على تكريم القامات الثقافية والفنية المحلية، من خلال برنامج ((راحلون باقون)).

وقال: ((يعكس برنامج ((راحلون باقون)) أصالة المشهد الثقافي في الدولة، ويسهم في مد الجسور بين الماضي والحاضر، ويتيح للجمهور فرصة الاطلاع على تجارب نخبة من المبدعين الإماراتيين الذين أسهموا بأعمالهم في إثراء الحراك الثقافي والفني والأدبي المحلي))، منوهاً بأن البرنامج يضيء على إرث الشاعر والخطاط الراحل أحمد بوسنيده.

يشار إلى أن الشاعر الإماراتي أحمد بوسنيده (1855 – 1920م) ولد وترعرع في إمارة الشارقة، وتلقّى العلم على أيدي علماء بارزين، فظهرت مواهبه مبكراً في الشعر النبطي وفن الخط العربي، وعمل خلال فترة شبابه كاتباً لدى الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، وهي مهنته التي عُرف بها، فقد كان بارعاً في كتابة العقود وصياغتها وقوانينها وأعرافها، كما كان خبيراً بأشعار العرب وأخبارهم، ومبدعاً بفنون الخط العربي، ومعلماً له، ولقّبه المؤرخ محمد بن صالح المطوع بـ((مقلة زمانه)).

وبرزت موهبة بوسنيده الشعرية بشكل لافت، واستطاع التعبير في قصائده عن عواطفه ومشاعره، وأضاء من خلالها على العديد من الموضوعات الإنسانية.