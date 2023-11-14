أسبوع دبي للتصميم يرسم خريطة إبداع مستدام عالمية

اختتمت فعاليات أسبوع دبي للتصميم و((داون تاون ديزاين))، اللذين تم تنظيمهما بالشراكة الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، وحققا نجاحاً باهراً.

وقد نجح أسبوع دبي للتصميم، المهرجان الإبداعي الأكبر والأهم من نوعه على مستوى المنطقة، في استقطاب عشرات الآلاف من الخبراء والمتخصصين والمهتمين إلى إمارة دبي، محققةً بذلك ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الزوار بنسبة تزيد على %60 بالمقارنة مع نسخة العام الماضي.

ولاقى أسبوع دبي للتصميم مشاركة أكثر من 500 مصمّم مبدع ومهندس معماري، فيما شهد ((داون تاون ديزاين)) مشاركة أكثر من 300 جهة متخصّصة في مجالات التصميم، منهم أكثر من 175 عارضاً لأول مرة.

وعرضت العلامات التجارية المشاركة تصميمات وتركيبات هندسية ومعارض مبتكرة، واستضافت ورش عمل ولقاءات وحوارات بنّاءة. كما بحثت العلامات التجارية المشاركة سبل تعزيز الاستدامة والتصميم للمستقبل في شتى الصناعات الإبداعية.

8 ملايين وظيفة

والجدير بالذكر أنّ الاقتصاد الإبداعي قفز مؤخراً إلى أعلى قائمة أولويات الاقتصاد العالمي. فوفقاً لتقرير صادر عن شركة ديلويت، لدى الاقتصاد الإبداعي العالمي القدرة على النمو بنسبة %40 بحلول العام 2030 والمساهمة في توفير أكثر من 8 ملايين وظيفة جديدة.

وفي دبي، أصبح الاقتصاد الإبداعي محركاً مهماً للنمو الاقتصادي المستدام الذي يستعدّ لمضاعفة مساهمة الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي لدبي إلى %5 بحلول العام 2025.

ومع نهاية العام 2022، زادت تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر إلى الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي بنسبة 2 مليار دولار أمريكي، لتتصدّر بذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدعومةً باستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي والأطر التشريعية والتنظيمية المرنة.

واعتبرت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، أن نسختي هذا العام من أسبوع دبي للتصميم و((داون تاون ديزاين)) خير دليل على مكانة دبي المتنامية كعاصمة إبداعية عالمية.

وقالت: ((نحن فخورون بكوننا شركاء استراتيجيين لهذين الحدثين البارزين في القطاع الإبداعي، حيث نجحا بتسليط الضوء على أعمال وإبداعات المصممين والموهوبين على مستوى المنطقة والعالم على حد سواء)).

هذا ونظم حي دبي للتصميم بالشراكة مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين ((ريبا)) فرع منطقة الخليج، النسخة الرابعة من الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية تحت شعار ((الاستدامة – الماضي والحاضر والمستقبل))، وذلك بالتزامن مع أسبوع دبي للتصميم. ويشارك في الملتقى الذي يستمر حتى 12 ديسمبر في حي دبي للتصميم، أكثر من 35 استوديو معمارياً.

ومن جهتها، قدّمت حاضنة الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم والمتخصصة في دعم وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة، عمل ((ذا نورث ستار)) المبتكر، الذي يعد أكبر جناح للعرض منفذ بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في المنطقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تمّ أيضاً عرض ((ذا كود)) وسط ممرات حي دبي للتصميم، وهو عمل فني مبتكر يأتي بمبادرة من مدينة دبي للإنترنت تقديراً لقيادة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ويعكس هذا العمل المكوّن من ألواح زجاجية متراصّة تراث دبي العريق وتطلعاتها المستقبلية.

وبدوره، استضاف معهد دبي للتصميم والابتكار، الجامعة الأولى المتخصّصة في التصميم والابتكار على مستوى المنطقة، برنامجاً موازياً لأسبوع دبي للتصميم شمل ورش عمل ومعارض وسلسلة من الحوارات حول التصميم، تستكشف التطبيقات العملية والنظرية للتفكير التصميمي المبتكر.

وترأس مدير التكنولوجيا في متحف المستقبل، سوندار رامان، جلسة حول المتطلبات المتطورة وإمكانات البيئات المبنية، في حين تحدث رافائيل سابوريتي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة التصميم الداخلي والأثاث الإيطالية ذات الشهرة العالمية ((سابوريتي))، عن تغيير التوقعات لتصميم الأثاث الكلاسيكي والمستدام.

ستبقى مجموعة مختارة من المشاريع والأعمال التي أثمر عنها أسبوع دبي للتصميم معروضة في حي دبي للتصميم بشكل دائم. وتشمل هذه الأعمال العمل الأبرز في معرض ((أبواب)) لعام 2023 بعنوان ((من النخلة)) للمهندس المعماري والمصمّم الإماراتي عبد الله الملا.

وسيجري نقل هذا العمل، الذي تمّ تصميمه في الواقع في إطار فعاليات أسبوع دبي للتصميم، إلى مقرّ انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).

أشغال مدنية

وتضمّ الأعمال الأخرى التي ستبقى معروضة في حي دبي للتصميم المشروع الفائز في نسخة هذا العام من مسابقة التصميم السنوية ((أشغال مدنية)).

ويُستوحى العمل الفني ((ديزاين نيست))، من تصميم أحمد القطّان والذي تمّ اختياره من قبل لجنة تحكيم مكونة من خبراء في مجال التصميم، من أبراج الحمام الشهيرة في شبه الجزيرة العربية وأهميتها التراثية، والتي تمّ تصميمها على شكل سلسلة من المساحات الفريدة التي تعكس التعايش بين الإنسان والطبيعة.

وتشمل الأعمال الأخرى أيضاً ((ذا بيج تشالينج))، طاولة التنس الضخمة من تصميم مجموعة ((آيريس سيراميكا))، و((بريزماتيك دريم سكيب)) من إعداد شركة ((فيرتيكال ديزاين))، والتي تقدّم للمشاركين فرصة تجربة عالم ساحر من الازدواجية والتناغم باستخدام أضواء النيون والبلاط الأسمنتي المستدام، و((سيركلز أوف تراست)) من تصميم استوديو ((موي)) والذي يعكس الإطارات المُعاد تدويرها بشكل عصري، والعمل الفني الضخم القابل للنفخ بعنوان ((ذا رياليتي تشيك)) من تصميم كابيل بيميكار، و((ذا نورث ستار))، جناح العرض الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة للطباعة ثلاثية الأبعاد من تنظيم حاضنة الأعمال in5.