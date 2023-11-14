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لبنان يختار الإمارات لمبارياته في تصفيات المونديال

11/14/2023 7:25:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختار الاتحاد اللبناني لكرة القدم دولة الإمارات لاستضافة مباريات المنتخب اللبناني في تصفيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027 في السعودية، لما تنعم به الدولة من أمن وأمان وبنية أساسية رياضية على مستوى عالٍ، حيث يستهل منتخب لبنان مشواره بالتصفيات بمواجهة فلسطين على ملعب استاد خالد بن محمد في الشارقة، في السادسة من مساء غد الخميس.

وسيشارك منتخب لبنان في التصفيات للمرة التاسعة، في حين تعتبر هذه المشاركة السابعة لفلسطين. وستكون هذه المواجهة هي السادسة بين الفريقين، علماً بأنهما تعادلا في آخر مباراة جمعت بينهما عام 2019 ضمن بطولة غرب آسيا.

وستنطلق مساء غد منافسات التصفيات بمشاركة 36 منتخباً، تم تقسيمها إلى تسع مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات.

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