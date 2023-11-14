موسيماني يوقع مخالصة نهائية مع الوحدة

وقع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدرب السابق لفريق الوحدة، مخالصة نهائية مع إدارة شركة الكرة، وذلك عقب الإعلان عن إنهاء عقده مع العنابي بالتراضي.

وأكد مصدر بنادي الوحدة أن إجراءات إنهاء العقد بين النادي والمدرب جاءت من دون أي عوائق، ووقع موسيماني أمس على المخالصة النهائية مع النادي.

وكان الوحدة قد فك ارتباطه بمدربه موسيماني بعد مرور 7 جولات من دوري أدنوك للمحترفين، وأسند مهمة قيادة الفريق الأول للهولندي آرنو بويتنويغ الذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية الموسم، وباشر مهام عمله في تدريبات الفريق قبل أيام.

دراسة النتائج

وقال المصدر إن قرار إنهاء التعاقد مع موسيماني جاء بعد دراسة لمستوى ونتائج الفريق تحت قيادته، مؤكداً أن رحيل المدرب جاء بسبب سوء النتائج والأداء الفني الضعيف وغير المقنع الذي ظهر عليه الفريق خلال أغلب مبارياته، ولم يلبّ تطلعات النادي وطموحات جماهيره.

وكشف المصدر أن إدارة شركة الكرة أجرت تقييماً شاملاً للفترة السابقة، وعقدت أكثر من اجتماع مع موسيماني لمناقشة مسيرة الفريق وعد خلالها موسيماني بتحسن الأداء والنتائج وتصحيح الأخطاء والمشاكل الفنية التي عانى منها الفريق، ولكن لم يشهد المستوى تحسناً ملموساً خاصة على الصعيد الفني، مما ساهم في الاقتناع بضرورة التغيير.

وأشار إلى أن الإدارة عقدت عدة اجتماعات أيضاً مع عدد من لاعبي الفريق الأول الذين لم يظهروا بمستواهم المعهود خلال الفترة الأخيرة، والتأكيد على ضرورة التحلي بالمسؤولية، وبذل جهد أكبر وبروح قتالية لتحسين الأداء والنتائج بدلاً من تقديم أعذار واهية من أجل تصحيح مسار الفريق في الموسم الحالي.

يذكر أن الوحدة يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 12 نقطة، ورغم الفوز في آخر مباراتين على اتحاد كلباء وعجمان والذي أعاد الفريق لمراكز المقدمة إلا أن المستوى لم يكن مقنعاً لجماهير وإدارة النادي.

وينتظر العنابي مواجهات قوية في الفترة المقبلة عقب العودة لاستئناف الدوري، إذ يواجه الإمارات يوم 25 نوفمبر الجاري في الجولة الثامنة، يعقبه مواجهات من العيار الثقيل خلال شهر ديسمبر المقبل أمام النصر والوصل والعين، ومواجهة الجزيرة يوم 11 ديسمبر في إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي الذي يسعى خلاله الوحدة للتأهل للمربع الذهبي وتعويض خسارته في لقاء الذهاب 1 - 2.

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