لابا كودجو.. تألق محلي وآسيوي

تابع المهاجم التوغولي لابا كودجو، هداف نادي العين تألقه ليخطف الأنظار ويصبح أيقونة انتصارات الفريق على المستويين المحلي والآسيوي، وأكبر المساهمين في النتائج القوية لفريقه هذا الموسم، فعلى المستوى المحلي تصدر اللاعب قائمة الهدافين بعد سبع جولات من دوري أدنوك للمحترفين، برصيد 6 أهداف، كما يتصدر قائمة هدافي العين بدوري أبطال آسيا برصيد 5 أهداف، وتم اختياره أفضل لاعب في مباراة الفريق الأخيرة أمام الفيحاء السعودي بالجولة الرابعة كما تم اختياره ضمن تشكيلة هذه الجولة، واختير هدفه الأول في شباك الفيحاء ليصبح مرشحاً كأفضل هدف بالجولة من ضمن عشرة أهداف أخرى تم تسجيلها في جميع مباريات المجموعات العشر.

ألقاب شخصية

وخلال مسيرته مع العين حصل المهاجم التوغولي، على ألقاب شخصية عدة، إذ توج هدافاً للدوري 3 مرات، وحصل على جائزة أفضل أجنبي مرة، وأفضل لاعب باختيار الجمهور مرة، وأفضل هدف من اختيار الجمهور مرة، غير أنه أكد أن الألقاب الشخصية لا تهمه كثيراً بقدر اهتمامه بمساعدة العين في تحقيق البطولات، وهو ما يسعى له ويعمل من أجله بكل جهوده، لافتاً إلى أن انتظامه وحرصه على التدريبات والنظام الغذائي والالتزام بتوجيهات الجهازين الفني والإداري ومساعدة زملائه ودعمهم ودعم جمهور العين والإدارة من أسباب ظهوره المتميز، وأوضح أن العين فريق كبير يستحق أن يتواجد بصفة مستمرة على منصات التتويج داخلياً وآسيوياً، مشيراً إلى أن التعامل الاحترافي والأجواء الصحية المتوفرة في العين تساعد أي لاعب على التألق وتقديم أفضل ما لديه.

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خلال 4 مواسم قضاها مع العين منذ التعاقد معه في وقت سابق من عام 2019 شارك لابا كودجو، في 132 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 114 هدفاً وساهم بـ 136، وجاء 24 هدفاً من ركلة جزاء نفذها اللاعب بنجاح، وسجل برأسه 35 هدفاً، فيما أحرز أهدافاً أخرى بأوضاع مختلفة شملت الكعب والتسديد على الطائر، والتسديد من خارج منطقة الجزاء ومن ركلات مباشرة ومن داخل المنطقة بالرجل اليسرى واليمنى.

أصبح لابا، على بعد 14 هدفاً من هداف العين السابق الغاني أسامواه جيان، الذي يتصدر قائمة أفضل هداف أجنبي بتاريخ العين برصيد 128 هدفاً، وتبدو الفرصة مواتية للمهاجم التوغولي ليصبح أفضل هداف أجنبي، إذ يكفيه 15 هدفاً فقط ليتصدر القائمة، كما يحتاج إلى 31 هدفاً ليصبح الهداف التاريخي للعين بالدوري، والذي يستأثر به أحمد عبدالله برصيد 122 هدفاً، و12 هدفاً ليعتلي قائمة أفضل هدافي العين بآسيا، إذ يتصدر القائمة حالياً كل من أسامواه جيان، وعمر عبد الرحمن برصيد 18 هدفاً لكل منهما.

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شارك لابا مع العين في العام الحالي 2023 في 32 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 29 هدفاً وساهم بـ 36، وخلال الموسم الجاري شارك لابا مع العين في 12 مباراة بجميع البطولات منها 11 مباراة لعب أساسياً وسجل 11 هدفاً وساهم بـ 12.

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