ماتيوس ليما.. بديل جاهز في شباب الأهلي

شارك اللاعب البرازيلي المقيم ماتيوس ليما (19 عاماً)، مع فريقه شباب الأهلي أمام ضيفه اتحاد كلباء في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين، على ملعب استاد راشد بدبي، وخسرها ((فرسان دبي)) بنتيجة 2 - 3، وذلك استعداداً لاستئناف منافسات الموسم الجاري، وأظهر المهاجم الشاب قدرات عالية في الدقائق التي لعبها، وأكمل بها ظهوره الجيد في مشاركته الرسمية أمام اتحاد كلباء في الجولة السابعة من دوري المحترفين، عندما نجح في تسجيل هدف وأزعج المدافعين، وأسهم في فوز فريقه بنتيجة 3 ـ 1، قبل توقف الدوري، لإفساح المجال أمام منتخبنا الوطني للتحضير بشكل أمثل لبدء مشواره في التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

ويجهز شباب الأهلي، لاعبه ماتيوس، لتعويض الغيابات المؤثرة في الخط الأمامي، بعد إصابة كل من المحترف الأجنبي مؤنس دبور، والمهاجم البرازيلي المقيم إيغور جيسوس، وتأكد غيابهما لأكثر من ثلاثة أشهر لتلقي العلاج، ويتوقع الكثيرون أن يكون ماتيوس رقماً صعباً جديداً في صفوف ((فرسان دبي))، بعدما أظهرت أرقام مشاركته الرسمية أمام ((النمور))، قدرات هجومية كبيرة، إذ سدد اللاعب، 6 تسديدات، ومنها 3 تسديدات على المرمى، وأضاع فرصة خطيرة للتسجيل، إضافة إلى الهدف الذي سجله.

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وكان شباب الأهلي، قد تعاقد مع ماتيوس في يوليو 2023، وشارك اللاعب حتى الآن في 378 دقيقة مع ((فرسان دبي)) موزعة على 7 مباريات بواقع 3 مباريات في دوري أدنوك للمحترفين، ودوري المحترفين تحت 21 سنة، ومباراة واحدة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وسجل 5 أهداف، وتلقى بطاقة حمراء في دوري تحت 21 سنة، كما أحرز هدفاً في دوري المحترفين، ووفقاً لإحصائيات رابطة المحترفين لمسابقتي دوري وكأس المحترفين، مرر المهاجم 21 كرة، منها 8 تمريرات للأمام، و4 تمريرات إلى الخلف، وبينها 12 تمريرة صحيحة، و7 في ملعب المنافس.

تجدر الإشارة إلى أن شباب الأهلي، لعب المواجهة الودية أمام اتحاد كلباء، بتشكيلتين مختلفتين في شوطي المباراة، وأحرز هدفيه خليفة خميس ومحمد جمعة ((بيليه))، بينما أحرز أهداف ((النمور)) مهدي قائدي (هدفين)، وفهد باروت هدفاً، وسعى ((فرسان دبي)) من خلالها إلى تجهيز أكثر من لاعب بعد الإصابات المؤثرة التي ضربت صفوف الفريق بعد مرور7 جولات فقط من عمر دوري أدنوك للمحترفين، ولتضم قائمة المصابين حالياً، حارس المرمى ماجد ناصر، والذي انتهى موسمه مع الفريق، وبوغدان بلانيتش، وإيغور جيسوس ومؤنس دبور، والثلاثي تتجاوز فترة العلاج ثلاثة أشهر، إلى جانب الإيقافات التي يتعرض لها بعض اللاعبين، لتراكم الإنذارات أو للحصول على البطاقات الحمراء.

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