دوري المحترفين يحقق أعلى معدل تهديف في 5 مواسم

شهدت النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة معدل التهديف، والتي تعتبر الأعلى مقارنة بالخمس نسخ الأخيرة من المسابقة، ما يؤكد تعزيز القوة الهجومية وسط أندية الدوري، وإرضاء الجماهير التي تبحث عن متعة الأهداف.

وأحرزت فرق الدوري 173 هدفاً خلال الجولات السبع السابقة من المنافسة في 49 مباراة، بنسبة تهديفية بلغت 3.53، لتكون الأعلى والأفضل في الربع الأول من البطولة، التي يتوقع أن تحقق رقماً قياسياً في إجمالي الأهداف المحرزة، قياساً بالأهداف التي هزت الشباك حتى الآن، وسلاح الهجوم الذي تعتمد عليه معظم الفرق لتحقيق النتائج الإيجابية.

ووفق رصد الأهداف الذي أجرته ((البيان)) خلال الجولات السبع من النسخ الخمس الماضية، فقد شهد الموسم الماضي 2022 ــ 2023، إحراز 142 هدفاً، بمعدل 3.02، وموسم 2021 ــ 2022 شهد 131 هدفاً، بمعدل 2.85، وفي موسم 2020 ــ 2021 أحرزت الفرق في 7 جولات 145 هدفاً، بمعدل 3.11، وشهد موسم 2020 ــ 2019، الذي تم إلغاؤه قبل 7 جولات من النهاية، 144 هدفاً، بنسبة 2.89 هدف، ليكون المعدل التهديفي في النسخة الحالية الأفضل.

ويتصدر الوصل، الذي يتربع على قمة جدول الترتيب، صدارة أكثر فرق دورينا أحرازاً للأهداف حتى الآن، بعدد 19 هدفاً، يليه العين صاحب المركز الثالث برصيد 18 هدفاً، ويأتي ثالثاً شباب الأهلي والشارقة، بعدد 17 هدفاً لكل منهما، فيما يعتبر حتا الأقل هزاً للشباك، بعدد 6 أهداف فقط، ويتقدم عليه عجمان برصيد 9 أهداف.

سلاح الهجوم

وأعاد خالد عبيد، المحلل والناقد الفني، ارتفاع المعدل التهديفي إلى عدة أسباب، منها تطور المستوى الفني لبطولة الدوري، واعتماد الأندية على سلاح الهجوم واللعب بدون تحفظ دفاعي، وقال: الكثير من الفرق تخلت عن أسلوبها الدفاعي، وأصبحت تركز على الهجوم، وهذا يؤكد أنها أصبحت ناضجة، مثل بني ياس والبطائح، وغيرهما من الفرق التي تدخل جميع المباريات برغبة الفوز.

وأشار عبيد إلى ردات الفعل القوية التي أظهرتها بعض الفرق، مثل ما حدث في مباراة الوصل وخورفكان، عندما تمكن الأخير من تعديل تأخره بثلاثة أهداف، وخرج متعادلاً، ذاكراً أن ذلك يعتبر دليلاً على قوة الأندية، والثقة التي تتمتع بها.

وأكد خالد عبيد أن جودة الأجانب ساهمت أيضاً في زيادة الأهداف، وقال: الأندية تعتمد في المقدمة الهجومية على 3 أو 4 لاعبين أجانب بجودة عالية، وهذا انعكس على الأداء الهجومي، ومقدرة الفرق على إحراز الأهداف، الشيء الذي ساهم في زيادة المعدل التهديفي، خاصة مع تراجع في أداء دفاع معظم الأندية.

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