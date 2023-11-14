Wednesday, 15 November 2023 07:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رالي دبي.. نجاح تنظيمي وانتصارات إماراتية

11/14/2023 7:25:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق رالي دبي الصحراوي في نسخته السابعة المحدثة الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نجاحاً كبيراً، ورافقه انتصارات باهرة لمتسابقي الإمارات، من بينها الحصول على لقب بطولة العالم في الدراجات النارية عبر البطل محمد البلوشي ولقب بطولة الدراجات الرباعية عبر البطل عبدالعزيز أهلي.

وعبّر خالد بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية عن فخرهم بتنظيم نسخة 2023، وقال تعليقاً: ((نفخر كثيراً بازدهار هذا الحدث في السنوات الأخيرة بعد المنافسة الرائعة، ويمكننا الآن أن نحتفل بانتهاء فصل آخر مكلل بالنجاح في تاريخ رالي دبي الصحراوي، نحن فخورون بهذا الإنجاز، ونشعر بالامتنان للدعم الرائع الذي تلقيناه من الجهات الحكومية وشركائنا وفخورون بالنتائج التي حققها أبطالنا)).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN14112023000110011019ID1107424487

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث