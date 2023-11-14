رالي دبي.. نجاح تنظيمي وانتصارات إماراتية

حقق رالي دبي الصحراوي في نسخته السابعة المحدثة الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نجاحاً كبيراً، ورافقه انتصارات باهرة لمتسابقي الإمارات، من بينها الحصول على لقب بطولة العالم في الدراجات النارية عبر البطل محمد البلوشي ولقب بطولة الدراجات الرباعية عبر البطل عبدالعزيز أهلي.

وعبّر خالد بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية عن فخرهم بتنظيم نسخة 2023، وقال تعليقاً: ((نفخر كثيراً بازدهار هذا الحدث في السنوات الأخيرة بعد المنافسة الرائعة، ويمكننا الآن أن نحتفل بانتهاء فصل آخر مكلل بالنجاح في تاريخ رالي دبي الصحراوي، نحن فخورون بهذا الإنجاز، ونشعر بالامتنان للدعم الرائع الذي تلقيناه من الجهات الحكومية وشركائنا وفخورون بالنتائج التي حققها أبطالنا)).

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