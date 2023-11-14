«دبي الرياضي» يعزز التعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية

بحث مجلس دبي الرياضي مع اللجنة الأولمبية الوطنية سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق التطور المنشود في القطاع الرياضي على صعيد استقطاب وتطوير المواهب الرياضية واستضافة البطولات الدولية الكبرى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور سعيد محمد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وفارس محمد المطوع أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية اللواء د. محمد المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وقيس عبدالله الظالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي، ونبيل محمد بن عاشور، رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد سعيد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون وتقديم الدعم في تنظيم البطولات الرياضية وفي مقدمتها دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها دولة الإمارات هذا العام، وتم التأكيد على أهمية تضافر الجهود من أجل تنظيم الحدث في أفضل صورة ممكنة وبما يرقى إلى مكانة دولة الإمارات وتاريخها الكبير في تنظيم الفعاليات الكبرى.

هدف

واستعرض سعيد حارب سياسة مجلس دبي الرياضي لاستقطاب وتطوير المواهب التي تهدف إلى وضع دولة الإمارات ضمن أفضل 10 دول في مؤشرات التنافسية العالمية، وذلك عبر صياغة إطار حوكمة متكامل يضمن توافر المواهب الرياضية القادرة على تمثيل الدولة في مختلف المحافل الدولية وتحفيز وتشجيع الرياضيين الشباب وتطوير حياتهم المهنية في مجال الرياضة، وذلك من خلال توحيد الجهود بين كل المؤسسات الوطنية.

وأكد حارب أهمية التعاون المشترك في سبيل الوصول إلى صناعة أبطال أولمبيين يمكنهم تمثيل الدولة في المحافل الرياضية والحصول على الميداليات الأولمبية، حيث تتوفر كل الإمكانيات والبنية التحتية المتميزة التي يمكن استثمارها بامتياز لصناع الأبطال.

ويحرص مجلس دبي الرياضي على التعاون مع كل المؤسسات الرياضية الوطنية لتعزيز مكانة الرياضة في الدولة والمساهمة في تطويرها على المستويين المحلي والعالمي انطلاقاً من دعم ورعاية القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي والمكانة التي تحتلها الرياضة في حركة المجتمع وفي الحياة اليومية لجميع أفرادها، وفي ختام اللقاء اصطحب سعيد حارب وفد اللجنة الأولمبية الوطنية في جولة بأروقة المجلس.

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