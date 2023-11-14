استثمارات بـ 100 مليون درهم تدعم مضمار «ميدان»

أكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، أنه تم ضخ نحو 100 مليون درهم استثمارات في مضمار ((ميدان)) العالمي لتطوير مرافقه والحفاظ على ريادته في عالم سباقات الخيل. وشهد المضمار انطلاق فعاليات الموسم الجديد 2023 ـ 2024 لسباقات الخيل، ((كرنفال سباقات دبي))، الذي يمتد من نوفمبر إلى مارس المقبل.

وأوضح العظب، أن سباقات الخيل في الإمارات خاصة على مضمار ميدان العالمي، وصلت لمستويات عالمية تتطلب العمل المستمر للحفاظ على هذه الريادة، والعمل مع باقي السباقات والمضامير في المنطقة لاستقطاب خيول العالم إلى هذه المنطقة.

وقال: ((بتوجيهات القيادة الرشيدة، ضخت الحكومة استثمارات جديدة في مضمار (ميدان)، تقترب من 100 مليون درهم، لتطوير مرافقه ومنشآته مثل المضمار والإضاءة والشاشات وغيرها، بهدف الحفاظ على المكانة المتميزة لدبي والمضمار العالمي، واستقطاب أفضل خيول العالم للمشاركة في موسم (كرنفال سباقات دبي) وصولاً إلى كأس دبي العالمي)).

زخم

وأوضح أن وجود أكثر من سباق ومضمار مميز في المنطقة يعطيها زخماً وقوة، والدول الشقيقة ضخت استثمارات كبيرة في هذا المجال وقال: ((هدفنا يصب في مصلحة سباقات خيول المنطقة، واعتماد الهيكلة الجديدة لموسم السباقات، كان جزءاً من التعديل، لتصل خيول العالم إلى دبي ومنها لمختلف مضامير المنطقة، ثم تعود إلى دبي للمشاركة في كأس دبي العالمي)).

وأكد العظب أن النسخة الـ28 من كأس دبي العالمي، ستشهد العديد من المفاجآت التي تدعم فرص الحفاظ على هذه الريادة لمضمار ((ميدان))، وقال: ((الجهود التي قادتنا لهذه المكانة المتميزة لن تتوقف، وسنواصل العمل والتحضير لتقديم موسم مميز)).

وأضاف: ((سيتزامن كأس دبي العالمي مجدداً مع شهر رمضان في النسخة المقبلة، وسنواصل التعبير عن ثقافتنا العربية والإسلامية عبر فعالية عالمية.. وبعد النجاح الذي حققته نسخة العام الماضي، خلال شهر رمضان سنسعى إلى تقديم مزيد من الفعاليات التي ترضي الجميع وتلائم الشهر الكريم)).

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