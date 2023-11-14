أحمد الخاجة لـ«البيان»: التجديد والتنوع سمتان أساسيتان في «تحدي دبي للياقة»

أكد أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أن التجديد والتنوع سمتان أساسيتان في تحدي دبي للياقة، المبادرة الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في عام 2017 بهدف تعزيز ممارسة النشاط البدني بين أفراد المجتمع وحثهم على تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً من خلال الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً على مدار 30 يوماً.

وأوضح الخاجة أن المبادرة تشهد سنوياً تنوعاً في فعالياتها حتى تحافظ على جاذبيتها وتستمر في استقطاب الآلاف من المشاركين من مختلف الأعمار والجنسيات، مشيراً إلى أن النسخة السابعة من تحدي دبي للياقة التي انطلقت 28 أكتوبر الماضي وتستمر حتى 26 نوفمبر الجاري، بصدد تسجيل أرقام كبيرة في عدد المشاركين في مختلف الفعاليات، ما يعكس نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها السامية.

وقال الخاجة في تصريح خاص لـ((البيان)): يتضمن برنامج النسخة السابعة من تحدي دبي للياقة آلاف الحصص التدريبية المجانية في مختلف المناطق بدبي، وفي العديد من مراكز اللياقة والقرى الرياضية المفتوحة، وتتميز الدورة الجديدة بإضافة العديد من الفعاليات المبتكرة والجاذبة لمختلف الأذواق، ما يعزز النجاحات السابقة.

وأضاف: فخورون بتسجيل النسخة الحالية لتحدي دبي للياقة رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس لأضخم حصة تدريبية للتمارين الرياضية عالية الشدّة في العالم، والتي شارك فيها الآلاف من محبي الرياضة من مختلف الجنسيات، ما يؤكد أن التحدي أخذ صدى عالمياً واسعاً.

تفاعل

وأثنى الخاجة على التفاعل المجتمعي الكبير مع المبادرة والتزام أفراد المجتمع بالمشاركة في ممارسة الرياضة 30 دقيقة لمدة 30 يوماً من أجل تحقيق رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً إلى أن عدد المشاركين في الفعاليات المختلفة تخطى حتى الآن كل الأرقام المسجلة في الدورات السابقة.

وأوضح الخاجة أن النجاح المستمر لتحدي دبي للياقة يعزز مكانة دبي كمدينة رياضية متميزة وباحتلالها موقعاً ريادياً في نشر أهمية ممارسة النشاط الرياضي في العالم، معرباً عن رضاه لما وصلت إليه المبادرة في جعل الرياضة أسلوب حياة في المجتمع وبالتعاون الكبير مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، وتابع قائلاً: يحصد تحدي دبي للياقة المزيد من النجاحات من دورة إلى أخرى، ويتجلى ذلك واضحاً من خلال ارتفاع عدد الفعاليات وتسجيل أرقام قياسية في عدد المشاركين ما يعكس التفاعل الواسع.

نجاح

وكشف الخاجة أن أسرار نجاح تحدي دبي للياقة تكمن في رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ودعمه المستمر للمبادرة منذ إطلاقها لأول مرة في 2017، وروح التجديد والابتكار التي تتميز بها دبي، حيث تميز تحدي دبي للياقة بإطلاق العديد من الفعاليات المبتكرة والجاذبة للجمهور على غرار تحدي دبي للجري، وتحدي دبي للدراجات الهوائية وأضخم حصة تدريب في العالم، وقرى اللياقة المفتوحة التي تستهدف مختلف الأعمار والقدرات البدنية والتي تحولت إلى وجهة مفضلة للعائلات في نهاية الأسبوع سواء لممارسة الرياضة أو المشاركة في الأنشطة الترفيهية، مشيراً إلى أن تنوع الفعاليات واستهدافها مختلف فئات المجتمع وجميع أفراد العائلة أسهم في النجاح اللافت لتحدي دبي للياقة.

وصرح الخاجة أن مشاركة 2.2 مليون شخص في النسخة الماضية يترجم وصول رسالة تحدي دبي للياقة إلى أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن البقاء على القمة أصعب من الوصول إليها، لذا يحرص تحدي دبي للياقة على التجديد والتنويع في فعالياته حتى يظل فعالية جاذبة وممتعة للجميع، وقال: نحاول إضفاء المزيد من الإثارة والتجديد في برنامج التحدي حتى نحافظ على النجاح.

تجربة مميزة

من جهة أخرى، يستعد ((تحدي دبي للياقة)) لاستضافة تجربة مميزة في الهواء الطلق في نهاية هذا الأسبوع، مع الدورة الافتتاحية من ((تحدي التجديف على الألواح – وقوفاً)) السبت المقبل من الساعة 1 ظهراً حتى 6 مساءً وجلسة يوغا عند مغيب الشمس على المياه المتلألئة في حتا كاياك.

لتسهيل حضور الجميع إلى موقع الفعالية، تعمل حافلات خاصة على نقل المشاركين مجاناً من موقف مركز دبي التجاري العالمي، بين الساعة 9 صباحاً و9:30 صباحاً والعودة إلى دبي بين الساعة 5 مساءً و7 مساءً. كما تتوفر أيضاً مواقف عديدة للسيارات للمشاركين الذين سيختارون القيادة إلى الموقع، مع وجود حافلات مجانية لنقلهم من مواقف السيارات إلى موقع الفعالية.

ويُنظم ((تحدي التجديف على الألواح ـ وقوفاً)) من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس دبي الرياضي، وهو برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

أعداد المشاركين الكبيرة تعكس نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها السامية

صدى عالمي واسع للحدث والرسالة وصلت إلى أفراد المجتمع

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