«عربي الجودو» يستعرض تطوير بطولاته

يعقد الاتحاد العربي للجودو اجتماعه اليوم في الفجيرة، على هامش فعاليات البطولة العربية لأندية الجودو للفئات العمرية، التي يستضيفها نادي الفجيرة للفنون القتالية في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الجاري. ويحضر الاجتماع، مرزوق علي نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد المصري، ومحمد جاسم السجواني الأمين المساعد لاتحاد الإمارات عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العربي، وعبد الفتاح القيسي الأمين العام للاتحاد، ورؤساء وأعضاء لجان الاتحاد.

ويستعرض الاجتماع تصور اللجنة الفنية حول إعادة النظر في شروط وتعليمات البطولات التي ينظمها الاتحاد، لضمان مشاركة أكبر عدد من الأعضاء، كما يبحث اقتراح لجنة الحكام بإقامة دورات للحكام العرب، لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، وتطبيق العقوبات والجزاءات، وبحث دور لجنة التعليم والتدريب بإقامة دورات وورش تطويرية للمدربين.

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