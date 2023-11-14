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«اتحاد السلة» يدعم أندية الدوري ببرامج إحصائية

11/14/2023 7:25:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن اتحاد الإمارات لكرة السلة، عن تقديم أجهزة حاسوب متطورة للأندية المشاركة في الدوري المحلي، تتضمن برامج إحصائيات معتمدة من الاتحاد الدولي للعبة ((فيبا)).

وتم تقديم الأجهزة بدعم من اللواء م. إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، وذلك في إطار حرص الاتحاد على إدخال أحدث التقنيات المطبقة والمقدمة من الاتحاد الدولي للعبة، والاستفادة منها في المباريات، كما سيقدم الاتحاد دورات مجانية في الإحصاء للأندية، للمساهمة في الارتقاء بمنظومة العمل.

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