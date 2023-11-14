«الهيئة العامة» تعلن تفاصيل منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية

كشفت الهيئة العامة للرياضة خلال مؤتمر صحفي عن تفاصيل النسخة الأولى من ((منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية))، الذي تنظمه الهيئة في الفترة بين 22 و24 نوفمبر الجاري، برعاية وحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، تحت شعار ((الرياضة وجودة الحياة))، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع.

ويشهد المنتدى معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب ممثلي العديد من الجهات الرياضية والشركاء الاستراتيجيين من اللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية ورؤساء الاتحادات الرياضية والوفود المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى نخبة من المسؤولين والخبراء والباحثين في مجال الرياضة المجتمعية.

ويعد المنتدى هو الحدث الأول من نوعه على مستوى المنطقة ويركز على بحث ومعالجة القضايا الرئيسية الأكثر إلحاحاً في مجال الرياضة المجتمعية محلياً وإقليمياً، ويسلط الضوء على عدة محاور تشمل التعاون والابتكار وبناء القدرات والذكاء الاصطناعي والأبحاث التطبيقية المتعلقة بتعزيز ممارسة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع.

منصة بارزة

وقال سعيد عبدالغفار حسين، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، خلال المؤتمر الصحافي: ((يمثل منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية منصة بارزة لتعزيز الرياضة المجتمعية وتعريف فئات مجتمعاتنا في المنطقة بأنواع مختلفة من الرياضات وحثهم على ممارستها.

ومن خلال هذا الحدث الكبير، نعمل على وضع الخطط والبرامج والمبادرات التي من شأنها خلق قطاع رياضي مجتمعي مستدام، بما يتماشى مع رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة التي أولت اهتماماً خاصاً بالرياضة المجتمعية، لدورها الكبير في تعزيز الصحة المجتمعية وفرص التنمية المستدامة)).

وأضاف: ((إن المنتدى سوف يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية ضمن الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، حيث يمثل محور تنمية الرياضة المجتمعية جزءاً رئيسياً من الاستراتيجية، التي تتضمن مستهدفاً طموحاً وهو وصول نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع إلى 71 % من سكان دولة الإمارات، ويعد هذا المنتدى فرصة مواتية لتكامل الأدوار وتعزيز أطر التعاون مع الشركاء من دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة لنشر الثقافة الرياضية في مختلف الأوساط المجتمعية وجعل الرياضة أسلوب حياة)).

برنامج

وخلال المؤتمر استعرض أحمد العبدولي، مدير إدارة الرياضة المجتمعية، برنامج المنتدى الذي يُقام على مدار 3 أيام، في اليوم الأول يُعقد اجتماع الوفود المشاركة لاستعراض أفضل الممارسات الإقليمية في المنطقة من دول (المملكة العربية السعودية – سلطنة عمان – مملكة البحرين)، وفي اليوم الثاني تنطلق جلسات المنتدى الحوارية لمناقشة الفرص والتحديات لتنفيذ برامج وتقنيات ممارسة الرياضة في مجتمعاتنا العربية، وأحدث المناهج والابتكارات لتعزيز ممارسة الرياضة المجتمعية، وأبرز التطورات العلمية في تحسين الصحة من خلال الرياضة المجتمعية، وأهم الممارسات العالمية والإقليمية وتأثير التكنولوجيا في هذا المجال، لترسيخ مفهوم ممارسة الرياضة وزيادة حضورها في المجتمع.

ويتضمن المنتدى جلسات حوارية أبرزها الجلسة الأولى بعنوان ((الآفاق المستقبلية للرياضة المجتمعية))، فيما تأتي الجلسة الثانية بعنوان ((النمذجة الاستراتيجية لتعزيز ممارسة الرياضة المجتمعية)). وفي اليوم الثاني أيضاً سيتم افتتاح المعرض الرياضي المصاحب للمنتدى.

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