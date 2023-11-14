سلام على السلام

السلام لا يتحقق ببناء مزيد من الملاجئ داخل المدن والقرى والمستوطنات الإسرائيلية، فالملاجئ تثير الرعب والخوف، وتنشر عدم الاطمئنان بين السكان.

والسلام لن يأتي عبر ذلك الرجل المتأنق ببدلته وربطة عنقه وحقيبة ((اللاب توب)) في يده، والرشاش معلق بكتفه، ولن تحصل عليه المرأة التي تتسوق في محل التجميل بالمركز التجاري الفاخر وفوهة الرشاش تطل من خلف رأسها.

والسلام لا تصنعه ((القبة الحديدية)) ولا صفارات الإنذار، ولا الطائرات الحربية والمروحيات الحاملة للصواريخ، فهذه مشاهد تؤكد أن الموت يحوم حول المكان.

والسلام لم ينتج في يوم من الأيام من تحت راية الانتقام الوحشي، ورفض كل نداءات الشرفاء في العالم، فذلك يجعل الفجوة أكثر اتساعاً، ويؤجج الكراهية.

والسلام لا تفرضه ((جنازير)) الدبابات والجرافات، فهي تدوس جثث الأطفال والعجزة المستضعفين، من لا يحملون سلاحاً، ولا ينتمون إلى الذين استدرجوا العدوان إلى بيوتهم ومدارسهم ومستشفياتهم.

السلام كان بين يدي ((نتنياهو))، سلام شجعان، وكان عليه أن يكون مثلهم، شجاعاً، لا يختبئ خلف الآلة العسكرية التي يتحكم بها، سلام كان يمكن أن يفرد له صفحة ناصعة في التاريخ، فلم يفعل، سار على طريق آخر غير الطريق الذي اختاره لفترة وجيزة، ثم خالفه، وكرر أدوار الذين سبقوه، من شامير إلى باراك وأولمرت وشارون وبيريز، وردد ما قالوه من قبل: ((ما يمكن إعطاؤه للفلسطينيين في عشرة أيام سيأخذونه في عشر سنوات))، وفي ((سريرتهم)) كانوا يزيدون جملة تقول: ((وقد لا يحصلون عليه أبداً))!

السلام القائم على العدل، والمؤيد من الداعمين والوسطاء وأصحاب النوايا الحسنة ضاع، وأعاد الأزمة إلى المربع الأول، بل إلى ما قبل ذلك المربع، أي إلى نقطة الصفر، وقد يصل إلى ما قبل تلك النقطة، فالخائفون والمرتجفون لا يصنعون سلاماً.

وسلام على السلام.