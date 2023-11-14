السعي للجمهور

جميع الكتاب الذين برعوا في اختراع فن السرد العظيم، لم يخترعوا قصصهم ورواياتهم من الخيال، لكنهم خلطوا الواقع بالخيال وبالرمز والتجريد، وقدموا أنواعاً مختلفة من القصص والروايات والمسرحيات، حملت نبض المجتمع، وأزماته، وأحلام الكتاب في التأثير والتغيير.

إليكم هذه القصص: أرادت سيدة أن تستمتع بحياتها على طريقتها الخاصة وبحسب فهمها للحياة فاستدانت من البنك مبلغاً ضخماً مقابل ضمانات في غاية الأهمية، وبهذا المال بحثت عن أفخم السيارات، وأغلى المجوهرات والثياب، ولم تنسَ تلك الساعات التي تصل قيمتها لمئات الآلاف، وبالتأكيد أعدت لنفسها جدول أسفار على الدرجة الأولى وحفلات باذخة بغرض إشهار نفسها بين الناس باعتبارها من أصحاب الملايين، ويوماً إثر آخر نفد المال، وذاب الثلج كما يقولون وبان المرج، باتت الحقيقة الصارخة: إما السداد وإما الحجز على الأصول المرهونة، ولأنها لا تريد أن تجاهر بحقيقة إفلاسها صارت تدفع كامل مرتبها للبنك وتستدين من أخوتها أية مبالغ لتكمل بها شهرها!

القصة الثانية: دخلت فتاة في عقدها الثالث إلى مكتب مدير البنك، الذي رحب بها وسألها مباشرة عن طلبها، فأجابت بشكل مباشر: أريد تمويلاً بمبلغ 200 ألف! تمويل سكن؟ لا، تمويل سيارة؟ لا، إذن؟ تمويل شراء ساعة ألماس!! والضمان؟ الراتب، لكن الراتب قليل جداً، والساعة ليست من الأصول المضمونة أو التي يمكن تقييمها في السوق بطريقة مضمونة في حالة عجز العميل عن السداد، ولذلك رفض الطلب، لكنها عادت في اليوم التالي وأحضرت أوراق أرض تعود ملكيتها لها! حين سألوها ما ضرورة الساعة؟ أجابت: إن نظرة الناس في المجتمع للشخص تعتمد على مظهره وماركة ساعته ونوع سيارته، وعدد أرقام لوحة سيارته!

هذه ليست قصصاً خيالية، وهؤلاء يعيشون بيننا بالفعل ومثلهم آلاف مؤلفة، تسيرهم وتتحكم فيهم وفي قراراتهم ومصائرهم نظرة وكلام الناس. فالكل اليوم يسعى ليكون له جمهور من المتابعين وإلا فهو شخص بلا قيمة كما يظن، الكل يريد أن يكون مثيراً للإعجاب!