الثابت والمتحوّل في حرب غزة

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش والعضو في وزارة الأمن ورئيس حزب الصهيونية الدينية، في تغريدة له الاثنين:

((إنّ الهجرة الطوعية واستيعاب سكان غزة في دول العالم هو حلّ إنساني ينهي معاناة اليهود والعرب))، ومعلوم أنّ الوزير المذكور يُنكر أصلاً وجود الشعب الفلسطيني.

وكان سموتريتش صرّح أنّه ((يدعم موقف رئيس الوزراء بعدم السماح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على غزة)) مؤكداً أن ((السلطة الفلسطينية ليست خياراً لتحلّ محلّ حماس في غزة)).

وكان نتنياهو أعلن أنه ((لن تكون هناك سلطة مدنية تعلّم الأولاد كراهية إسرائيل ولا سلطة رئيسها لم يدن المجزرة بعد شهر))، مضيفاً أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ((تسعى لسيطرة تتيح الدخول متى تريد ولن تكون هناك حماس أو سلطة)).

وكان وزير الأمن في حكومة نتنياهو ايتمار بن غفير أكد أن معنى ((واجب القضاء على حماس هو القضاء على القادة والمؤيدين وحتى من يوزعون الحلوى فكلهم إرهابيون))، واختزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كل هذه التصريحات والمواقف، أمس، في جملة واحدة وهي أن جيش الاحتلال ((سيظل يتحكّم أمنياً بقطاع غزة بعد الحرب)).

وكل هذه المواقف والتصريحات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن ردة فعل دولة الاحتلال الإسرائيلي تتجاوز مجرّد ما تعتبره دفاعاً عن النفس إثر عملية ((طوفان الأقصى))، لتنفّذ عقاباً جماعياً ضدّ فلسطينيي غزة من خلال عمليات قصف ممنهج يسعى إلى القضاء على كل مقومات الحياة، ويدفع الفلسطينيين إلى الهجرة القسرية أو الطوعية.

وما يبعث على الأسف أنه ((لم يعد المنظور الإنساني في غزة لما يحدث من كوارث آدمية وتدمير البنية التحتية في القطاع المحور لدى المنظمات الحقوقية الأممية الدولية بل بات منظور تحقيق الأهداف الأمنية والعسكرية لأجل تحقيق مكتسبات سياسية هو الأهم رغم اليقين لدى الدول العظمى أن الحسم العسكري لن يتحقق)) بحسب ما أكدت ذلك المحللة السياسية تمارا حداد.

وما يدعم هذا المنحى العام في السياسة الإسرائيلية، ما يقوم به المستوطنون والجيش في الضفة الغربية من انتهاكات واعتداءات واعتقالات وهدم للمنازل، وهو وضع سيدوم إلى ما بعد الحرب على غزة بحسب عديد المسؤولين والخبراء في دولة الاحتلال.

وتتناغم هذه السياسات مع فكرة رائجة في صفوف اليمين الإسرائيلي مفادها أن الحلّ الجذري للقضية الفلسطينية لا يكمن في حلّ الدولتين وفق مقتضيات الشرعية الدولية، ولكن في الترحيل الطوعي والقسري للفلسطينيين وتوطينهم في دول أخرى بدءاً بالأردن ومصر.

وقد تكون القرارات الأخيرة الصادرة عن القمة العربية الإسلامية والتي أكدت مجدداً حلّ الدولتين في إطار قرارات الشرعية الدولية، فضلاً عن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وفكّ الحصار عن تدفّق المساعدات الإنسانية والإغاثية، خيّبت بعض الشيء آمال دولة إسرائيل التي راهنت على الانقسامات في صفوف الدول العربية والإسلامية وربّما كانت تنتظر أن تكون هذه القمة محطة أساسية لوضع القضية الفلسطينية على سكّة التصفية النهائية.

ولعلّ خيبة الأمل هذه، هي التي تقود سياسات إسرائيل الآن والهادفة إلى فرض أمر واقع جديد: إعادة احتلال مقنّع أو مباشر لغزة ومزيد تفكيك أوصال الضفة الغربية وإضعاف أكبر للسلطة الفلسطينية.

ونكاد نقول إنّه بمثل هذه النتائج تكون حركة ((حماس)) قدّمت على طبق أسس حلّ طالما سعت دولة إسرائيل الاستيطانية إلى تحقيقه دون جدوى، غير أنّ الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني الذي قبل بالموت قدراً ووقف على حقيقة بعض الأحزاب والجماعات، من شأنه أن يقلب المعادلة ضدّ أعداء الداخل والخارج.

ويمثّل انقلاب مزاج الرأي العام في عدد من الدول الغربية، العامل الثالث الذي سيمثّل أداة ضغط قد لا تتحمّلها حكومة نتنياهو وقد يدفعها إلى التراجع الوقتي أو النهائي عن مخططاتها.

إنّ الثابت في سياسة إسرائيل هو الرفض المطلق لحلّ الدولتين، وبالتالي يمثّل السلام من جانبها أداة تكتيكية أو على سبيل المناورة من أجل بلوغ هذا الهدف الأسمى ويبقى من المتحوّلات، وأمّا من الجانب العربي فإنّ الإصرار على السلام كخيار استراتيجي هو الخيار الصائب لأنه يحرم إسرائيل من استعمال المحيط العدائي ذريعة للإمعان في عدوانها ومواصلة احتلال أرض فلسطين.