تلميحات في المناخ وشؤون أخرى

الإعجاب به لا يزال ميزة ثقافية، فأطروحاته تتسم بالعمق والموضوعية، وعند قراءته أو الاستماع إليه، تعلم غايته الإنسانية والقضية العادلة التي يساندها، فحتى مشروعاته العلمية البحثية، أبعادها إنسانية.

هو محاضر جريء لا يخيفه قول الحقيقة مهما كانت صادمة. يعد من قلة مدرجة على قائمة (المتفق عليهم) شعبياً وبين النخبة العالمية المثقفة على اختلاف أطيافهم. كل هذا لأنه يساند بإخلاص قضايا الشعوب لأنها عادلة. إنه الفيلسوف والمفكر وعالم اللغويات والمؤرخ، البروفيسور الأمريكي نعوم تشومسكي.

يؤمن تشومسكي أن لشعوب العالم بوصلة فطرية أنى توجهت لا تخطئ، وفي أيما موضوع تحدثت تلكم الشعوب أصابت. فما اتفقت عليه لا يمكن تخطيئه لأنه الحق. وفلسفة كهذه تترجمها محاضراته ولقاءاته، وحواراته التي هذه إحداها نشرت أخيراً على الشبكة العالمية، تطرق فيها لمجموعة قضايا بعنوان (العالم يتغير، فهل نحن مستعدون؟). نقتطف منها تلميحات وإشارات تهمنا في المنطقة العربية.

في المناخ والبيئة، قال محذراً: إن العالم لم يعد يملك الكثير من الوقت لتفادي الكارثة البيئية التي تحدق بحياتنا. إن بعض الشركات الكبرى على الكوكب، تستهتر بالبيئة بشكل يؤدي إلى تسميمها حتماً، ما لم تتخذ الدول المسؤولة عن ذلك، خطوات جادة ضد تلكم الشركات التي لا تسمع.

في شؤون المنطقة العربية، قال تشومسكي: إن الإنسانية والتضامن الأممي غير مستحيلين، ومن الضروري الارتقاء إلى مستوى حضارة وثقافة الدول التي تمارسهما في العالم على نحو سليم. وإني لأعجب ممن يدعون أنه يمكن لأية دولة محتلة في العالم أن تكون ديمقراطية، أو سوف تصبح يوماً ديمقراطية، وهي لا تعلي شأن الإنسان. إنه فكر معيب، يتجاهل تفاصيل مؤذية من الاضطهاد وطبقات متعددة من المواطنة.

وعما يجري في بعض بلداننا العربية، قال إن بعضها لديه انتخابات وهذا جيد، لكن نظام المحاصصة الطائفية الذي خلفه الاستعمار الفرنسي، يعطل نمو ديمقراطية حقة وسليمة.