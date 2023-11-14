الحكمة على ألسنة الأفارقة

عانت الأمم الأفريقية من شظف العيش وتحدياته على مر الأزمنة ثم تولد لديها معين لا ينضب من الأمثال والحكم.

ولأننا مبهورون بالثقافة الغربية ومللنا سماع مواعظ العرب، ننسى ما قاله الأفارقة من حكم، رغم أن الحكمة ضالة المؤمن.

المثل السنغالي يقول: ((من يُثِر عش الدبابير، عليه أن يجيد الركض)). ولهذا نجد من يتدخل في ما لا يعنيه يصله ما لا يطيقه. وكان حرياً به ألا يتعرض للآخرين إن لم يكن أهلاً للمواجهة. ((القرد الذي لا ينظر إلى مؤخرته، يسخر من القردة الآخرين)) هو مثل إثيوبي لكنه يعكس حال كثيرين مما ينشغل بقصور الآخرين عن الانشغال بتحسين نقاط ضعفه.

الكونغوليون يقولون للمتهكمين ((اعبر النهر قبل أن تبدأ في التهكم على التمساح)). ويقول سكان بوركينا فاسو، إن ((السمك يثق بالماء، لكنه هو ذاته الماء الذي سيطبخ فيه)). وهي كناية على مفارقات الحياة. فمن تجده في صفك ستفاجأ بأنه صار يقف ضدك بكل صفاقة. وقالها المتنبي في رائعته:

إِذا أَنتَ أَكرَمتَ الكَريمَ مَلَكتَهُ

وَإِن أَنتَ أَكرَمتَ اللَئيمَ تَمَرَّدا

((إذا تبعك النحل، فهذا يعني أنك أكلت عسلاً)) (مثل غابوني). ونحن نقول ((لا دخان من غير نار)). فبعض المصائب تكون مما اقترفته أيدينا. ولذلك قال تعالى في محكم كتابه ((وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ)).

((العامل السيئ يلوم أدواته)). هكذا يقول مثل السينغاليين. ونشاهد ذلك في حياتنا وبيئات العمل عندما يعلق المتقاعس تقصيره على شماعة الآخرين، ليرفع عن نفسه ملامة التقصير.

أما الملاوي فيقول ((إذا كنت تريد أن تذهب بسرعة، اذهب بمفردك. إذا كنت تريد الذهاب بعيداً، اذهب مع جماعة)). عندما تأملت هذا المثل وجدته يعكس فكرة الحاجة إلى روح الجماعة في الأعمال بعيدة المدى أو عميقة التأثير كالرؤية أو الأعمال الكبرى التي تتطلب صبراً وجهداً كبيرين. كما أن شبكة من الأمان تتشكل عندما يحيط المرء نفسه بمجموعة من الأكفاء.

التعامل مع الأخطاء معضلة تتفاوت في ثقافات عدة. في جنوب أفريقيا يقولون ((يتم تصحيح نصف الخطأ عند الاعتراف به)). ولذلك تؤكد أدبيات اتخاذ القرار بأن أول خطوة نحو الحل هو الاعتراف بوجود مشكلة. فإذا كان متخذ القرار لا يرى أن هناك مشكلة أصلاً فسوف تبوء كل محاولات إقناعه بالفشل.

إن ((أفضل طريقة لأكل فيل في طريقك هي تقطيعه إلى قطع صغيرة)) (مثل كيني). وقد بسط الكينيون بهذا المثل فكرة الإنجازات الكبرى التي لا تحدث إلا بخطوات صغرى متتابعة. فمن بنى الأهرام، قضى سنوات عدة في نقل ملايين الأطنان من الحجارة المنحوتة باحترافية غير مسبوقة ليشكل أحد أكبر وأجمل العجائب السبع. فرحلة الألف ميل تبدأ بخطوة.

((الأسد الذي يزأر لا يقتل فريسته)). لا أعلم من أي بلد جاءنا هذا المثل الأفريقي، لكننا نراه على أرض الواقع. فمن يهدد كثيراً قد يخفي خلف ذلك حقيقة ضعفه. ولو وقعت تلك المواجهة فهناك من سيدفع الثمن غالياً. وهذه مشكلة الصراعات. ((فعندما يتشاجر اثنان من الفيلة، فإن العشب هو الذي يتأذى)) كما يقول المثل في القارة السمراء. باختصار لا تمر مشاكلنا مرور الكرام. هناك من سيتألم.

وأتساءل بماذا سيشعر الذي أطلق المثل الأنغولي وهو يشاهد ((الذباب الإلكتروني)) في وسائل التواصل الاجتماعي حينما قال ((حتى الأسد يحمي نفسه من الذباب))! فأكبر المؤسسات الخاصة والعامة التي كانت تتندر من ((حفلة الشائعات الإلكترونية)) وتتجاهلها، صارت تضع ناطقاً رسمياً أو تسارع في نفي أو تأكيد أي خبر يطلقه هؤلاء أو الذباب الإلكتروني في وسائل التواصل.

ويرسل لنا الأفارقة مثلاً عميقاً، يجسد معاناة الأب الصامتة في رعاية أبنائه. فيقول إن ((أباً واحداً يمكنه إطعام سبعة أطفال، ولكن لا يمكن لسبعة أطفال إطعام أب واحد)).