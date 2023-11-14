«يوتيوب» يواجه تهمة «تجسس» جديدة في أوروبا

في أواخر أكتوبر، بدأ موقع ((يوتيوب)) في اتخاذ إجراءات صارمة ضد أدوات حظر الإعلانات، حيث تريد الشركة من المستخدمين إما مشاهدة مقاطع الفيديو التي تحتوي على إعلانات على النحو المنشود أو الاشتراك في YouTube Premium إذا كانت الإعلانات تزعجهم، وقد أزعجت هذه الخطوة الكثير من الناس، ما دفع البعض منهم لاتخاذ إجراءات.

ووفقاً لتقرير منشور بموقع Android Authority التقني، يستعد المحامي ألكسندر هانف، لتوجيه اتهامات جنائية ضد يوتيوب في أوروبا، والسبب؟ البرامج النصية التي تكتشف وتحد من استخدام أدوات حظر الإعلانات على النظام الأساسي.

حيث يتخذ ألكسندر هانف إجراءات قانونية ضد منصة البث بموجب قانون إساءة استخدام الكمبيوتر في أيرلندا، وذكر أنه أعطى الشرطة الوطنية تنبيهاً بشأن خطته لمشاركة تفاصيل الشكوى الجنائية، ويبدو أن الشرطة قد اعترفت بالشكوى وطلبت المزيد من المعلومات.

ويدعي هانف أن موقع يوتيوب يشارك في استخدام نصوص تتبع غير مصرح بها تهدف إلى تحديد أدوات حظر الإعلانات، ووفقاً له، فإن هذا النشاط يشبه المراقبة غير المصرح بها لمواطني الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ذلك، قدم هانف شكوى مدنية ضد نظام استجواب متصفح يوتيوب، المصمم لتحديد ومكافحة أدوات حظر الإعلانات، وقد تم تقديم هذه الشكوى إلى لجنة حماية البيانات الأيرلندية.

وقد تواصلت الهيئة التنظيمية مع جوجل وتنتظر الآن مشاركة الشركة في مطالبة هانف، لكن المحامي لا يوجه أصابع الاتهام إلى موقع يوتيوب فحسب، ويؤكد أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، شارك ميتا أيضاً في لعبة اعتراض عمليات نقل البيانات بشكل غير قانوني داخل نظام المعلومات (المعروف أيضاً باسم الأجهزة) لمراقبة سلوكه.

وعندما سُئل عن خيار تقديم شكوى جنائية، أوضح هانف: ((لقد اخترت السير في طريق الشكوى الجنائية لأنه تاريخي، كان المنظمون في الاتحاد الأوروبي سيئين للغاية في تطبيق توجيهات الخصوصية الإلكترونية)). ومع ذلك، فإن الأمور تتغير مع قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي تم تبنيه حديثاً، حيث يضع الاتحاد الأوروبي معايير واضحة لحراس البوابات - هؤلاء اللاعبون الرقميون الكبار مثل ميتا، وجوجل، ومايكروسوفت، وأبل، ومع تفعيل DMA، يتعين على هذه الشركات تجديد سياساتها، وقد بدأ بعضها بالفعل.