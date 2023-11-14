عائلات الأسرى الإسرائيليين تواصل الضغط على نتانياهو

بدأت عائلات إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة مسيرة، تستمر خمسة أيام اعتباراً من أمس، من تل أبيب إلى القدس، لمطالبة الحكومة ببذل مزيد من الجهود، لضمان إطلاق سراح أقاربهم.

ويوجه بعض أقارب الأسرى انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعدم بذل المزيد من الجهود، لضمان إطلاق سراحهم. وقالت شيلي شيم توف، التي اقتيد ابنها (21 عاماً) إلى غزة قبل خمسة أسابيع ((أطالب بنيامين نتنياهو والحكومة بإعطائنا إجابات و(اتخاذ) إجراءات)). وأضافت ((أين أنتم؟ أين أنتم؟))، في نداء وجهته للحكومة عند بدء المسيرة.

وسينهي المشاركون في مسيرة تل أبيب احتجاجهم السبت أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين خلال مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة بجنيف بعد لقاء رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش: إن ((الصليب الأحمر لم يلتق حتى اليوم أياً من الرهائن المحتجزين.. ليس لدينا أي دليل على أنهم أحياء)).

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تواصل جهودها، لضمان الإفراح عن الرهائن في غزة، وخصوصاً عبر اتصالات مباشرة مع حماس وأفراد آخرين لهم نفوذ لدى الأطراف المعنيين. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يؤمن بإمكان التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الأسرى، وقال للصحافيين في البيت الأبيض ((أتحدث يومياً إلى الأشخاص المعنيين. أعتقد أنه سيتم التوصل إلى اتفاق)).

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