دعوات لحماية المستشفيات وخطة أمريكية لإخلائها عبر «طرف ثالث»

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، رغبتها في إجلاء مرضى مستشفيات غزة بأمان لتجنّب تعرضهم للأذى، مشيرة إلى أنها ((ستدعم طرفاً ثالثاً مستقلاً لإجراء عمليات الإخلاء)).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي، إن واشنطن ((لا تريد رؤية أي مدنيين، وبالتأكيد ليس الأطفال في الحاضنات وغيرهم من السكان المعرضين للخطر، في مرمى تبادل إطلاق النار)). وأضاف ميلر أن الولايات المتحدة ((تجري حالياً محادثات مع منظمات إغاثة وأطراف ثالثة بشأن الإخلاء المحتمل)).

كما دعت الحكومة البريطانية إلى احترام حرمة المستشفيات في غزة. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية أندرو ميشال ((يجب أن تبقى المستشفيات آمنة وقادرة على علاج المرضى بكل مواساة، أمر مروع أن نرى أنها لا تستطيع القيام بذلك)).

في الأثناء ذكر مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أمس، أن القتال بين القوات الإسرائيلية ومسلحي ((حماس)) في شمال القطاع أدى إلى فرار 200 ألف شخص إلى الجنوب خلال الأيام العشرة الماضية.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن مستشفى واحداً فقط في شمال غزة ما زال قادراً على علاج المرضى. أما الجزء الجنوبي من غزة فهو ليس أكثر أماناً، إذ تشن إسرائيل غارات جوية متكررة ضد ما تقول إنها أهداف للمسلحين، إلا أنها تكثيراً ما تسفر عن مقتل الكثير من النساء والأطفال.

عرضة للخطر

وفي جنيف، أكدت منظمة الصحة العالمية بأن نقل المرضى الأكثر عرضة للخطر من مستشفى الشفاء في غزة بات ((مهمة مستحيلة)). وأشارت إلى أن نقل المرضى الأكثر ضعفاً سيؤدي حتماً إلى حالات وفاة.

وقالت الناطقة باسم المنظمة مارغريت هاريس للصحافيين في جنيف ((السبب الذي دفعنا للقول إنه لا يمكن إجلاء الناس هو قبل كل شيء.. أن الناس في المستشفيات معرّضون للخطر بشكل كبير، إنهم يعانون من المرض الشديد، لذا فإن نقلهم مهمة مستحيلة)).

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، عبر الهاتف من مجمع الشفاء الطبي، إن هناك نحو 100 جثة متحللة بالداخل ولا سبيل لإخراجها. وبدون وقود للمولدات اللازمة لتشغيل الحضانات، تبذل أقصى الجهود الممكنة للحفاظ على دفء الأطفال، حيث يوضع كل ثمانية معاً على سرير.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس، سيطرته على عدة مبان حكومية تابعة لحركة حماس في غزة. وقال في بيان إن قواته ((استولت على برلمان المجلس التشريعي والمبنى الحكومي ومقر شرطة حماس وكلية هندسة كانت بمثابة معهد لإنتاج وتطوير الأسلحة)).

وأعلنت ((كتائب القسام)) الجناح العسكري لحركة حماس، أمس، قتل وإصابة خمسة جنود إسرائيليين في شمال القطاع.

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