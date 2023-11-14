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واشنطن ولندن تفرضان عقوبات على حماس

11/14/2023 7:24:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، رزمة عقوبات ثالثة، فرضتها، منذ بدء الحرب، بالتنسيق مع المملكة المتحدة، على مسؤولين في حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وأورد بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أن هذه العقوبات تستهدف المسؤولين الرئيسيين في حماس والآليات التي تعتمدها إيران لدعم الحركتين. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان: إن ((دعم إيران، وخصوصاً عبر الحرس الثوري للجمهورية الإسلامية، يتيح لحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني ممارسة أنشطة إرهابية، ولاسيما عبر نقل أموال وتزويد أسلحة وتدريب عملاني)).

وبين الأفراد الذين استهدفتهم العقوبات ممثل الجهاد الإسلامي في إيران ناصر أبو شريف والقيادي في الحركة أكرم العجوري، إضافة إلى شركة نبيل شومان للصيرفة ومقرها بلبنان والمتهمة بإجراء تحويلات بين حماس وطهران.

وتستهدف العقوبات البريطانية التي تم تنسيقها مع واشنطن، أربعة قياديين كبار في حماس واثنين من الممولين.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في بيان: إن ((الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها، بمن فيهم المملكة المتحدة))، ضد ((حماس)).

وأدرجت الخارجية أيضاً على قائمة العقوبات الدبلوماسية الزعيم العسكري لـ((حركة الجهاد الإسلامي)). وقالت الحكومة البريطانية إن العقوبات الجديدة تستهدف الزعيم السياسي في حماس يحيى السنوار . وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد بحث إمكان فرض عقوبات على ((حماس)) لكن الأهم قطع مصادر تمويلها.

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