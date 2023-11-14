الجوع والوباء والقصف.. تحالف ثلاثي ضد غزة

يحاول أيمن الجعيدي إفراغ الماء الذي تجمع جراء المطر الغزير فوق القماش المشمع الذي تحتمي تحته عائلته، ويبتلع وهو يفعل ذلك، جرعات منه لإطفاء ظمئه ثم يسكبه على جسمه لأنه محروم من الاستحمام مثل غيره من النازحين في جنوب قطاع غزة، والذين صاروا تحت رحمة المطر بعدما كانوا هدفاً للقنابل والصواريخ.

مئات آلاف الأسر التي نزحت إلى جنوب غزة سعت للنجاة من القصف وحصلت على القليل من الماء وحصص غذائية ضئيلة تحت الخيام أو في مخيمات مؤقتة في المدارس. وهي اليوم تواجه مشكلة تساقط الأمطار التي تتحول إلى مياه راكدة مع ما يمكن أن ينجم عن ذلك من أمراض تنقلها المياه.

يقول الجعيدي من باحة إحدى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في رفح كبرى مدن جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر: ((أمطرت الدنيا وتبللنا وتبللت كل أغراضنا وملابسنا والفرش والأغطية... هذه العيشة لا تحتملها حتى الكلاب)).

في كل مكان انهمك الرجال في العمل. بعضهم تمكن من العثور على قماش مشمع بلاستيكي استخدموه في تغطية الخيام المصنوعة من القماش. وراح آخرون يثبتون أكياساً بلاستيكية لتغطية ما قد يصبح مأوى لهم لفترة طويلة، بعد أن أدى القصف الكثيف إلى تدمير نصف منازل قطاع غزة تقريباً أو إصابتها بأضرار جسيمة.

وقال أيمن الجعيدي وهو يرتدي قميصاً قصير الأكمام فيما تحول الطقس الخريفي إلى البرودة: ((الأطفال ملابسهم تبللت ولا يوجد لهم غيارات، سيمرضون)).

وأضاف غاضباً: ((أين سننام؟ لم نأكل شيئاً منذ ثلاثة أيام. الأونروا تؤمّن لنا الطعام المعلب والبسكويت لكن أطفالنا لا يشعرون بالشبع، أعطونا خبزاً، نريد أن نأكل ونطعم أطفالنا)).

تعيش سهى حسن في خيمة منذ اليوم الأول للحرب في السابع من أكتوبر عندما شنت حماس التي تسيطر على غزة، هجوماً غير مسبوق في إسرائيل أسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين وفقاً للسلطات الإسرائيلية.

وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) من أن ((الاكتظاظ يسهم في انتشار الأوبئة وخصوصاً التهابات الجهاز التنفسي الحادة والإسهال)). وتحدث مسؤولو الأمم المتحدة عن تفشي الكوليرا. وقالت سهى حسن النازحة من رفح: ((نحن هنا في الخيمة منذ أربعين يوماً، الوضع مأسوي لا طعام ولا ماء، هطل المطر اليوم ورغم أننا نريد الماء إلا أننا غرقنا وتبللت ملابسنا.

لا يوجد لدينا ملابس كثيرة وأغلبها خفيفة للصيف. خرجنا من بيوتنا بلا شيء... الوضع لا يحتمل. نحن في بداية الشتاء ماذا سنفعل حين يشتد المطر؟ أين سنذهب بأطفالنا؟ الأطفال مناعتهم ضعيفة بسبب قلة الأكل والتلوث والشتاء سيفاقم الأزمة)).

من حولها كان البعض يحاول جمع مياه الأمطار. قام رجال بجمع المياه المتدفقة من المزاريب في حاويات بلاستيكية وزجاجات.

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