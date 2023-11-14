ليندركنغ إلى اليمن لدفع جهود السلام

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، أن مبعوثها الخاص إلى اليمن، تيم ليندركنغ، سيعود إلى المنطقة ضمن جولة تهدف للدفع بالجهود الحالية، التي تقودها الأمم المتحدة؛ لإنهاء دائم للصراع في البلاد، في وقت أكدت القوات المشتركة في الساحل الغربي، رصدها استمرار الحوثيين بإرسال تعزيزات عسكرية إلى خطوط التماس جنوبي محافظة الحديدة، وغربي محافظة تعز.

وفي بيان صحافي، ذكرت ((الخارجية الأمريكية)) أن ليندركينغ سيعمل على دفع جهود السلام الجارية، ودعم التنسيق الإقليمي؛ للتوصل إلى نهاية دائمة للصراع، وتجديد التزام الولايات المتحدة بضمان التوصل إلى حل سلمي لحرب اليمن، وسط تأكيداتها العمل، بشكل وثيق، مع الشركاء؛ لدعم جهود السلام برعاية أممية، لوضع حد لمعاناة ملايين اليمنيين.

ووفق البيان، سيجتمع المبعوث الأمريكي بشركاء إقليميين ودوليين؛ لمناقشة الخطوات اللازمة للتوصل لاتفاق وقف دائم للنار، وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة الأمم المتحدة، ومواصلة جهود تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، ومعاناة اليمنيين.

وأكد ليندركينغ ضرورة اغتنام اليمنيين الفرصة الراهنة، لإنهاء الصراع، والتحول إلى السلام، حيث إن ((حرب غزة)) من شأنها أن تقوض عملية السلام في اليمن في حال توسعت إلى حرب إقليمية.

إلى ذلك، ناقش رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، وسفير المملكة المتحدة لدى اليمن، عابدة شريف، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، والمواقف البريطانية الداعمة للحكومة؛ للقيام بواجبات الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والمعيشي، والخدمي، للمواطنين، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات العامة، والدعم الدولي المطلوب في هذا الصدد.

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