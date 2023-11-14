Wednesday, 15 November 2023 07:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ليندركنغ إلى اليمن لدفع جهود السلام

11/14/2023 7:24:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، أن مبعوثها الخاص إلى اليمن، تيم ليندركنغ، سيعود إلى المنطقة ضمن جولة تهدف للدفع بالجهود الحالية، التي تقودها الأمم المتحدة؛ لإنهاء دائم للصراع في البلاد، في وقت أكدت القوات المشتركة في الساحل الغربي، رصدها استمرار الحوثيين بإرسال تعزيزات عسكرية إلى خطوط التماس جنوبي محافظة الحديدة، وغربي محافظة تعز.

وفي بيان صحافي، ذكرت ((الخارجية الأمريكية)) أن ليندركينغ سيعمل على دفع جهود السلام الجارية، ودعم التنسيق الإقليمي؛ للتوصل إلى نهاية دائمة للصراع، وتجديد التزام الولايات المتحدة بضمان التوصل إلى حل سلمي لحرب اليمن، وسط تأكيداتها العمل، بشكل وثيق، مع الشركاء؛ لدعم جهود السلام برعاية أممية، لوضع حد لمعاناة ملايين اليمنيين.

ووفق البيان، سيجتمع المبعوث الأمريكي بشركاء إقليميين ودوليين؛ لمناقشة الخطوات اللازمة للتوصل لاتفاق وقف دائم للنار، وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة الأمم المتحدة، ومواصلة جهود تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، ومعاناة اليمنيين.

وأكد ليندركينغ ضرورة اغتنام اليمنيين الفرصة الراهنة، لإنهاء الصراع، والتحول إلى السلام، حيث إن ((حرب غزة)) من شأنها أن تقوض عملية السلام في اليمن في حال توسعت إلى حرب إقليمية.

إلى ذلك، ناقش رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، وسفير المملكة المتحدة لدى اليمن، عابدة شريف، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، والمواقف البريطانية الداعمة للحكومة؛ للقيام بواجبات الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والمعيشي، والخدمي، للمواطنين، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات العامة، والدعم الدولي المطلوب في هذا الصدد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN14112023000110011019ID1107424469

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث