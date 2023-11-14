الرئيس الأمريكي: نسعى إلى تحسين علاقتنا مع الصين

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس، أن بلاده لا تحاول النأي بنفسها عن الصين، بل تريد تحسين العلاقة معها، وذلك عشية لقائه نظيره الصيني، شي جينبينغ، في سان فرانسيسكو.

ويجتمع الرئيسان على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ((آبيك))، ليكون اللقاء الأول بينهما منذ عام، رغم التوترات التجارية والعقوبات بين البلدين.

وقال بايدن: ((لا نحاول الانفصال عن الصين. ما نحاول القيام به هو تغيير العلاقة إلى الأفضل))، مبدياً أمله أن يساعد الاجتماع الطرفين ((في العودة إلى مسار طبيعي من التواصل، أي القدرة على رفع سماعة الهاتف، وأن يتحدث كل طرف مع الآخر في حال وقوع أزمة)).

لكن بايدن أعرب عن قلق الولايات المتحدة حيال الاستثمار في الصين؛ بسبب ممارسات بكين التجارية. وقال: ((لن أواصل الدعم لمواقف بحيث إذا أردنا الاستثمار في الصين، يتعين علينا تسليم جميع أسرارنا التجارية)).

ووفق مراقبين، خرج الزخم الإيجابي لمحادثات شي وبايدن في نوفمبر الماضي، في بالي عن مساره عندما أسقطت الولايات المتحدة ما اشتبه بأنه منطاد صيني لغرض التجسس، في حادثة أدت إلى تأجيل زيارة كانت مقررة حينها لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.

ومنذ ذلك الحين، أشارت سلسلة تحركات دبلوماسية عالية المستوى بما فيها زيارة بلينكن إلى بكين يونيو الماضي، إلى أن الطرفين يتطلعان لإصلاح العلاقات.

وذكرت ((الخارجية الصينية))، أن قمة الزعيمين ستشمل تواصلاً معمقاً بشأن قضايا استراتيجية مربكة في إطار العلاقات الثنائية، إضافة إلى مسائل كبرى مرتبطة بالسلم والتنمية العالميين.

وسيتناول شي العشاء مع كبار رجال الأعمال الأمريكيين خلال زيارته، ومن المتوقع أن يسعى لتخفيف القيود التجارية الأمريكية في محادثاته مع بايدن.

هذا، وغادر شي بكين، أمس، متوجهاً إلى سان فرانسيسكو؛ لعقد محادثات مع بايدن، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي. وأفادت شبكة ((سي.سي.تي.في)) بمغادرة شي بكين على متن طائرة خاصة إلى سان فرانسيسكو، بدعوة من بايدن.

وصرح جوزيف ليو من جامعة ((نانيانع)) للتكنولوجيا في سنغافورة، لوكالة ((فرانس برس)): ((لا أعتقد أن أحداً يعلق آمالاً كبيرة على الاجتماع لجهة التوصل إلى نتائج ملموسة)).

وأضاف: ((تكمن أهمية الاجتماع في رمزية أن الزعيمين يرغبان بإعادة استقرار العلاقات)).

ولدى سؤال الوكالة ((الخارجية الصينية)) حول توقعات بكين المرتبطة بالاجتماع، التزمت الغموض، مكتفية بالإشارة إلى ((تواصل معمق))، و((قضايا كبرى مرتبطة بالسلام في العالم)).

وقال رئيس معهد ((إنتيليسيا)) للأبحاث في غوانتشو، تشين دينغدينغ، إن ((الصين تولي أهمية كبيرة للجهود الإيجابية الرامية لإضفاء استقرار على العلاقات بين واشنطن وبكين)).

من وجهة نظر بكين، فشلت واشنطن في تطبيق التوافق الذي توصل إليه الطرفان خلال ((محادثات بالي))، ما أدى إلى برود في العلاقات))، بحسب تشين.

ولفت خبير العلاقات الأمريكية-الصينية لدى الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، ليو شيانغ، إلى أن بكين ترى، تكتيكياً، أن ((الأساس في الوقت الحاضر هو إيجاد نقاط تعاون)).

ونوّهت أماندا هسياو من مجموعة الأزمات الدولية بأنه من وجهة نظر شي، فإن ((القدرة على الظهور بمظهر القوي والمسيطر على العلاقات الثنائية الذي يسعى لأوضاع أهدأ، هو أمر مفيد سياسياً)).

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