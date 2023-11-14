وزير إسرائيلي يدعو لتهجير فلسطينيي غزة

قبل أن تهدأ الضجة التي أثارتها تصريحات وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، التي لوّح فيها إلى خيار ضرب قنبلة نووية على قطاع غزة، خرج وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بدعوة لتهجير الفلسطينيين إلى دول العالم، وإنشاء مناطق عازلة في الضفة الغربية، لا يدخلها العرب. واعتبرت ((الخارجية الفلسطينية)) التصريحات ((استعمارية، وعنصرية، تكشف نوايا الاحتلال في ضم الضفة)).

وعدّت دعوة سموتريتش لإنشاء مناطق عازلة في محيط مستوطنات الضفة، ذرائع واهية، تهدف إلى سرقة المزيد من أراضي الفلسطينيين، وضمها للمستعمرات، والبؤر العشوائية القائمة، وتعميق وتوسيع الاستيطان في أرض دولة فلسطين.

وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، أن تصريحات سموتريتش، بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة ((غير مسؤولة، وتخالف القانون الدولي، ومرفوضة جملةً وتفصيلاً)).

وقال شكري، إنه ((لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، التي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني)).

واستهجن شكري الحديث عن عملية النزوح، وكأنها تحدث بشكل طوعي! ونوّه إلى أن ((نزوح المواطنين في غزة، نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين، وعمليات حصار، وتجويع، مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم.

وأكد شكري ((موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية)).

وطالب أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، الأمم المتحدة، القيام بمهامها، وإجبار إسرائيل على احترام القرارات الأممية، فيما أكدت السعودية أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ومحيطها، وإيقاف عمليات التهجير القسري للفلسطينيين من غزة.

وأكد البديوي، خلال لقائه بالرياض، تور وينسلاند، ممثل الأمين العام الأمم المتحدة والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، ((ضرورة قيام الأمم المتحدة بمهامها في إنهاء الأزمة بغزة وإجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي على احترام القرارات الأممية، والوقف الفوري لإطلاق النار، قبل حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة)).

وأشار البديوي إلى أهمية تفعيل جهود الأمم المتحدة بحشد المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المدنيين الأبرياء في غزة.

وتطرق الأمين العام إلى الموقف الثابت لدول الخليج من الأزمة، والذي يتمثل في ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وإنهاء الحصار، وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية.

إلى ذلك، أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، أهمية وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة ومحيطها، وإيقاف عمليات التهجير القسري للفلسطينيين من غزة.

وفي اتصال هاتفي تلقاه، من يان ليبافسكي، وزير خارجية التشيك، شدد بن فرحان، على ضرورة تأمين الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات الإغاثية العاجلة.

هدنة إنسانية

وفي لندن، قال آندرو ميتشل، وزير التنمية البريطاني، إن الأمر سيتطلب فترات توقف إنسانية (هدنة) أطول تغطي مناطق أوسع في القتال في غزة من أجل توصيل المساعدات.

وقال ميتشل لنواب البرلمان: ((ستكون هناك حاجة إلى فترات توقف أطول تشمل مناطق أوسع. نناقش مع الأمم المتحدة والشركاء الآخرين أفضل السبل لتحقيق ذلك)).

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