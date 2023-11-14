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رأس الخيمة تعرّف بتجربتها التنموية في مختلف القطاعات

11/14/2023 7:24:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقطب جناح إمارة رأس الخيمة، خلال فعاليات اليوم الأول من الكونغرس العالمي للإعلام زوار الحدث الإعلامي العالمي، الذين توافدوا للتعرف على تجربة الإمارة التنموية في مختلف القطاعات.

وتستعرض رأس الخيمة أمام الزوار والخبراء الإعلاميين المشاركين في الحدث الإعلامي العالمي من داخل الدولة وحول العالم، المزايا والمقومات الجاذبة التي تتمتع بها الإمارة، والأسباب التي تجعل منها إحدى أفضل وجهات العيش والعمل والاستكشاف على مستوى المنطقة والعالم.

وتعرف زوار الحدث من خلال الجناح المستوحى من ألوان الطبيعة الخلابة التي تتميز بها الإمارة، على المبادرات والخطط الاستراتيجية الإعلامية التي أطلقها المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة لتعزيز مكانة رأس الخيمة وحضورها الإعلامي على مستوى المنطقة والعالم، ولتسليط الضوء على إنجازاتها ومشاريعها التنموية المتواصلة والرامية إلى صناعة غدٍ مزدهر ومستدام للأجيال الحالية والقادمة.

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