مسرعات التغيّر المناخي تطلق منصة لتشجيع الحلول المبتكرة

أعلنت المسرعات المستقلة للإمارات للتغير المناخي عن إطلاق منصة Climate Call التفاعلية الجديدة لتوليد واقتراح ودعم الأفكار والحلول المناخية المبتكرة من مختلف أنحاء العالم.

ويمكن للراغبين بالمشاركة تقديم أفكارهم التي تشمل اقتراح مقاربات جديدة وحلولاً كلية أو جزئية لثلاثة تحديات مناخية عالمية هي: الأمن الغذائي وندرة المياه والطاقة المتجددة.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لـ((المُسرعات))، في كلمة أمام كونغرس الإعلام: ((إن التغير المناخي هو تحدٍ لا حدود له.

لذلك فهو يتطلب حلولاً تتجاوز كل الحدود. وبالتالي فإن معظم جهودنا في المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي تنطلق من قناعتنا الراسخة بأنه يجب إشراك المجتمعات الأكثر عرضة للتأثر بالتغير المناخي في عملية صنع القرار العالمي، ولا سيّما شباب ومواطني الجنوب العالمي)).

وأضافت: ((ستكون منصة Climate Call منبراً لهذه المجتمعات ومتاحة للجميع، فهي منصة شاملة لمشاركة الأفكار الواعدة والتعاون لإيجاد حلول ممكنة، وبالنهاية الحصول على دعم ملموس لوضع وتنفيذ أفكار يمكنها المساهمة في تحقيق تقدم إيجابي حقيقي لكوكبنا ومن المهم أن نقوم بتمكين الجميع من المشاركة في مسيرة التغير المناخي)).

شارك في المرحلة التجريبية للمنصة أكثر من 200 شاب وطالب جامعي في سلسلة من فعاليات ((هاكاثون))، نتج عنها طرح أكثر من 70 فكرة عبر ثلاثة تحديات.

مشاركة

وأكدت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة للإمارات للتغير المناخي، أن قطاع الإعلام يلعب دوراً مهماً ورئيسياً في تسليط الضوء على معالجة قضايا التغير المناخي.

وقالت الشيخة شما، خلال كلمتها أمام الكونغرس العالمي للإعلام 2023، ((إن وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية مشتركة لمعالجة تداعيات قضايا التغير المناخي بشكل مباشر، من خلال رفع مستوى الوعي بالمخاطر الكارثية، وتثقيف المجتمعات حول ما يمكنهم إحداثه من خلال الخيارات المستدامة في حياتهم اليومية، وتسليط الضوء على الابتكارات التي تغير قواعد اللعبة.

والتي يمكن أن تدفعنا نحو مستقبل منخفض الكربون)). وأضافت خلال كلمتها: ((بصفتكم صحافيين ومحررين ومنتجين ومنشئي محتوى، فإنكم تلقون الضوء على القضايا المهمة التي تبقى في قلوب الناس وعقولهم وتحدث التغيير. إذ إن هناك قضية واحدة على وجه الخصوص استهلكت أفكاري بإلحاح متزايد وهي قصة تغير المناخ.

وقد قررت تكريس حياتي العملية لإيجاد حلول لها، من خلال منظمة العمل المناخي المستقلة التي أسستها، وهي المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي)). وأشارت الشيخة شما إلى أن كوكب الأرض يواجه أزمة بأبعاد هائلة، حيث لا يقتصر تأثير الاحتباس الحراري بأي حال من الأحوال على محيطنا الجسدي، بل هو تهديد حقيقي للإنسانية أيضاً..

وقالت: ((إن وسائل الإعلام تمتلك قوة هائلة للخير من خلال معالجة قضايا المناخ كقصة إخبارية رائدة، مشيرة إلى أن الصحافيين ومنشئي المحتوى يمكنهم المساعدة في جمع الناس معاً وتعزيز العمل المناخي)). وأضافت: ((نعتقد في المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي أنه لا يوجد سبب يمنع إجراء محادثات المناخ مفتوحة للجميع بغض النظر عن عمرهم أو مدى حداثتهم. لدعم ذلك، قمنا بتطوير قاموس لتغير المناخ يوفر وثيقة مرجعية مفيدة لجميع أولئك الذين يتحدثون أو يكتبون عن تغير المناخ)).

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