سلطان النيادي: صورة الإمارات أجمل ما تم التقاطه من الفضاء

قال رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إن أجمل صورة التقطها من الفضاء خلال وجوده في محطة الفضاء الدولية هي صورة الإمارات.

مؤكداً أن الوطن أجمل ما في كوكب الأرض. جاء ذلك خلال مشاركته في مقابلة حوارية ضمن فعاليات اليوم الأول من الكونغرس العالمي للإعلام، أدارها الإعلامي الإماراتي فيصل بن حريز، وعقدت تحت عنوان ((في ضوء رحلتي إلى الفضاء)).

وأكد النيادي أن قيادة الدولة الرشيدة مهدت الطريق لأبناء الإمارات للنجاح والتميز، ووفرت لنا كل أشكال الدعم والرعاية من أجل تحقيق الإنجازات النوعية للوطن.

وتطرق إلى مهمته التاريخية ((طموح زايد))، وأهم التجارب التي مر بها على متن محطة الفضاء الدولية خلال 6 أشهر في مهمة تعد الأطول عربياً.

وأوضح النيادي أن حلمه منذ الصغر أن يصبح طياراً، وقد اختار دراسة الهندسة، واستفاد كثيراً خلال عمله بهذا المجال لمدة 20 عاماً. وأضاف أن ((الحلم يبدأ من الصغر، وعلينا تنميته واستثمار الفرص لتحقيق النجاح والتميز)).

ولفت إلى أن الفضاء وعلومه وتقنياته أصبحت اليوم جزءاً من حياتنا اليومية، واستخداماته ترتبط اليوم بالوظائف كافة.

وعن أفضل اللحظات التي عايشها خلال وجوده في محطة الفضاء الدولية، قال إنه استمتع كثيراً بتجربة السير في الفضاء التي استغرقت نحو 7 ساعات، وكانت اللحظة الأجمل هي مشاهدته للمرة الأولى كوكب الأرض من نافذة محطة الفضاء الدولية.

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