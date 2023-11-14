«ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»الـ25 ينطلق اليوم

تنطلق اليوم ولغاية 17 نوفمبر الجاري، فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ((ويتيكس)) ودبي للطاقة الشمسية، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار ((في طليعة الاستدامة)).

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية:

((تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ((ويتيكس)) ودبي للطاقة الشمسية سنوياً، في إطار التزامها برؤية القيادة الرشيدة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الجهود العالمية في مجال الاستدامة، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر)).

منصة عالمية

وأكد معالي الطاير أن هذا المعرض يعد منصة عالمية رائدة تشارك فيه هذا العام 2575 شركة من 62 دولة، ويضم 24 جناحاً دولياً من 16 دولة، وتشمل مجالات المعرض قطاعات الطاقة، والمياه، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتقنيات الذكية، والابتكار، وغيرها.

ويوفر المعرض منصة رائدة للشراكات وفرص التعاون المثمر في مختلف قطاعات الاستدامة بمشاركة نخبة من الشركات العالمية وأصحاب القرار والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص.

وتكتسب دورة هذا العام من المعرض أهمية خاصة، كونها تمهد لمشاركة الهيئة في فعاليات عالمية أخرى خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك مؤتمر الأطراف ((COP28))، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي.

وأشار العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى أن ((ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية)) 2023 يتزامن مع انطلاق الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطاقة الشمسية.

أول مؤتمر متخصص من نوعه في المنطقة، الذي تنظمه الهيئة في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2023 بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمتحدثين العالميين لعرض ومناقشة آخر ما توصل إليه القطاع في تقنيات الطاقة الشمسية المستقبلية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

أحدث التقنيات

ويمتد معرض ((ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية)) على مساحة 78 ألف متر مربع في مركز دبي التجاري العالمي في قاعة الشيخ راشد، وقاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3، إضافة إلى قاعة الشيخ مكتوم، وقاعتي الأرينا 1 و2، والقاعات من 1 إلى 8. وإضافة إلى عرض أحدث التقنيات وآخر التطورات في مجالات المياه والطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة والابتكار في التقنيات الخضراء.

يتضمن ((ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية)) العديد من البرامج والمنصات والندوات المتخصصة على مدى أيام المعرض الثلاثة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والمسؤولين من كبرى الشركات العالمية. ومن بين الندوات والمنصات والبرامج التي يتضمنها المعرض:

ندوات الطاقة المتجددة والاستدامة:

يناقش الخبراء والمبتكرون مصادر الطاقة المتجددة التي تسلط الضوء على الحاجة الملحة وسبل انتقال المجتمعات نحو مستقبل مستدام.

منطقة التعليم والابتكار:

تستضيف جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية لتبادل الأفكار والمعارف حول الحلول المبتكرة لتحقيق الحياد المناخي، ومستقبل التنقل، وتمكين الجيل القادم من قادة المناخ، والتغير المناخي، والاستدامة، وغيرها.

منصة الطاقة:

في هذه المنصة يتاح للحضور الإطلالة على الرؤى المتوقعة حول مستقبل حلول الطاقة المتنوعة، ما يعزز التوجه نحو الاعتماد المحلي لمصادر الطاقة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

منصة المياه: تناقش المؤسسات والشركات الرائدة في هذه المنصة أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الإدارة المستدامة للمياه.

مختبر المبتكرين:

يهدف إلى تمكين رواد الأعمال، وتعزيز أواصر التواصل مع المستثمرين والبنوك والمناطق الحرة، وترسيخ التعاون والشراكات، وتبادل المعارف والخبرات.

لقاءات الأعمال (B2B & B2G): تعد خدمة لقاءات الأعمال (B2B) وخدمة الاجتماعات بين الشركات والجهات الحكومية (B2G) فرصة مثالية للعارضين لتوسيع أعمالهم وترسيخ علاقات تجارية متميّزة، والوصول إلى متعاملين جدد، وبحث فرص التعاون مع شركاء محتملين.

قيادات الطاولة المستديرة:

تركز على سبل توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، ومناقشة السياسات والتشريعات والتطورات التي يشهدها الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري في المنطقة.

مركز إعمار للاستدامة:

عبر هذه المنصة ستأخذ ((إعمار))، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في المنطقة، وبالتعاون مع شركائها، الزوار في رحلة استطلاعية معرفية حول أسلوب معيشتهم ومعايير مجتمعاتهم المستدامة، حيث سيكون المركز بمثابة منصة جاذبة لمشاركة الزوار أفضل الممارسات في خلق عالم أخضر ومزدهر ومستدام.

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