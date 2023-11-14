«زايد الإنسانية» تطلق «منصة المتطوعين» للمشاركة في مشاريعها داخل وخارج الدولة

بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أطلقت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، خلال مشاركتها في اليوم الأول من فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام، ((منصة المتطوعين))، التي تتيح لأفراد المجتمع التسجيل للمشاركة في الفرص التطوعية في مشاريع وبرامج المؤسسة داخل الدولة وخارجها من خلال الموقع الإلكتروني: المؤسسة من إطلاق هذه المنصة المستحدثة إلى تكوين منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي واستقطاب المتطوعين واستثمار مهاراتهم بالمشاركة في البرامج والمشاريع التي تنفذها داخل الدولة وفي كل دول العالم.

وتستقطب المنصة المتطوعين من عمر 16 عاماً فما فوق من كل الجنسيات، إضافة إلى توفيرها فرصة تطوعية تتناسب مع أصحاب الهمم، باعتبارهم شركاء فاعلين في عملية التنمية.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام للمؤسسة، أن ثقافة التطوع أصبحت جزءاً لا يتجزأ من هوية مجتمع الإمارات، بما تمثله من رسالة إنسانية سامية تسهم في تعزيز توجهات الدولة المجتمعية والإنسانية، مشيراً إلى أن المتطوعين هم سفراء الدولة في الداخل والخارج، بما يحققونه من ترسيخ قيم التسامح والسعادة والإيجابية.

وأضاف: ((أطلقت المؤسسة منصة المتطوعين في إطار توسيع قاعدة التطوع المجتمعي المستدام، وإيماناً بدور المتطوعين في تحقيق التنمية البشرية والإنسانية عبر تضافر جهودهم والعمل معاً من أجل إحداث التغيير المطلوب في مجالات العمل الإنساني التي تواجه تحديات كبيرة نتيجة للأزمات والكوارث حول العالم)).

من ناحيته قدم عبدالعزيز الزيدي، مدير إدارة المشاريع والبرامج في المؤسسة، شرحاً تفصيلياً عن منصة المتطوعين، التي تهدف إلى نشر وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، وترسيخ منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي، إلى جانب إعلاء قيمة التطوع بوصفها واحدة من أهم ركائز التماسك والتلاحم المجتمعي، الذي يعد من الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.

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