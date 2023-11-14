عمار النعيمي: عجمان تشهد إنجازات متميزة في خدمات إسعاد المتعاملين

افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، ((شركة إيه جي للصناعات)) بمنطقة الجرف الصناعية في عجمان.

بدأت مراسم الافتتاح بإزاحة الستار عن اللوح التذكاري إيذاناً بافتتاح مبنى الشركة، ووقف سموه خلال جولة تفقدية على سير العمل في قسم صيانة المركبات مختلفة الأحجام والوزن وقسم تصليح أجسام المركبات، ومركز الأبحاث التطويرية وقسمي الجودة والتدقيق.

واستمع سموه إلى شرح وافٍ من أويس زهران رئيس مجلس إدارة الشركة حول طبيعة الخدمات المقدمة الهادفة، للارتقاء بقطاع النقل ومواكبة أحدث التطورات على الصعيد الخدمي والتكنولوجي والاستدامة الخضراء.

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