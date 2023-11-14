Wednesday, 15 November 2023 07:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محمد الشرقي يشيد بجهود «الفجيرة للفنون الجميلة» لاستقطاب الموهوبين

11/14/2023 7:24:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، طلبة أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة الفائزين بمسابقة كولنير كلازيميير الدولية للعزف على البيانو التي نظمت عن بُعد بمدينة كولن بألمانيا.

وهنّأ سموه كلاً من سحر عبدالله الحاصلة على المركز الأول، وأمير نصر الله الحاصل على المركز الثاني في المسابقة، مشيداً بالنتائج المميزة التي حققاها. وأشاد سموه بجهود أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في استقطاب الموهوبين والمبدعين في جميع أنواع الفنون، مؤكداً أهمية تشجيعهم على المشاركة في المحافل والمنافسات الفنية وتمثيل الدولة على المستوى المحلي والدولي. وتوجّه الطالبان الفائزان بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال ودعم ومتابعة سموه الدائمين للمبدعين وأصحاب المراكز الأولى في المجالات كافة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN14112023000110011019ID1107424460

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث