محمد الشرقي يشيد بجهود «الفجيرة للفنون الجميلة» لاستقطاب الموهوبين

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، طلبة أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة الفائزين بمسابقة كولنير كلازيميير الدولية للعزف على البيانو التي نظمت عن بُعد بمدينة كولن بألمانيا.

وهنّأ سموه كلاً من سحر عبدالله الحاصلة على المركز الأول، وأمير نصر الله الحاصل على المركز الثاني في المسابقة، مشيداً بالنتائج المميزة التي حققاها. وأشاد سموه بجهود أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في استقطاب الموهوبين والمبدعين في جميع أنواع الفنون، مؤكداً أهمية تشجيعهم على المشاركة في المحافل والمنافسات الفنية وتمثيل الدولة على المستوى المحلي والدولي. وتوجّه الطالبان الفائزان بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال ودعم ومتابعة سموه الدائمين للمبدعين وأصحاب المراكز الأولى في المجالات كافة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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