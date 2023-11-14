«تنفيذي الشارقة» يعتمد مقترح نظام إدارة أصول الطرق

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم.

ناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بخطط تطوير الخدمات والعمل بين الجهات الحكومية، وتنفيذ مختلف المشروعات والمبادرات التنموية والوطنية التي تحقق الأهداف الاستراتيجية.

واعتمد المجلس مقترح نظام إدارة أصول الطرق في الإمارة، الذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة لأصول شبكة الطرق وتسهيل إعداد الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق، إضافة إلى إدارة الأصول وجدولة عملية الصيانة ورفع كفاءة الطرق بمدن ومناطق الإمارة، حيث يقوم النظام باستخدام التقنيات والبرمجيات الحديثة على جمع وتخزين ومعالجة وتحليل وتقييم بيانات شبكة الطرق في الإمارة.

واعتمد المجلس توقيع مذكرة تفاهم بين القيادة العامة لشرطة الشارقة وقيادة الحرس الوطني، والتي تنص على التعاون المشترك في تبادل المعرفة والخبرات في المجالات القانونية والإصدارات التشريعية والدورات التخصصية، بالإضافة إلى تفعيل إجراءات العمليات واستمرارية الأعمال واستخدام تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي.

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