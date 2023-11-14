نهيان بن مبارك: نجاح صناعة الإعلام يعزز رفاهية الإنسان والسلام والتفاهم الدولي

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بمركز أبوظبي الوطني للمعارض أمس، فعاليات النسخة الثانية من معرض ومؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام، التي تستمر 3 أيام.

وألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، كلمة في افتتاح ((الكونغرس)) أكد فيها أن الإمارات، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقدر قيم الصدق والوضوح والالتزام والتفاني في سبيل المصلحة العامة، وأن وسائل الإعلام والتكنولوجيا أصبحت بفضل توجيهات سموه وقيادته الرشيدة من المجالات الرئيسية للأنشطة الاقتصادية والنمو في الإمارات التي تعمل باستمرار على خلق ودعم الفرص التي تعزز الإبداع والابتكار ودور وسائل الإعلام في المجتمع، وتسهم في توسيع نطاق فوائد التكنولوجيا في حياتنا اليومية.

وأشاد معاليه بمبادرات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في دعم قطاع الإعلام، التي تنطلق من فهم سموه العميق لقوة الإعلام في تشكيل المواقف والتصورات، وهو الدعم الذي كان العامل الأساسي والفاعل في عقد الكونغرس العالمي للإعلام بانتظام في أبوظبي وضمان أهميته ونجاحه المستمر.

وقال معاليه، إن مشاركة هذا الجمع الكبير من قادة قطاع الإعلام ومسؤولي المؤسسات الإعلامية حول العالم في هذا الحدث الدولي تعكس تطلعاتنا الجماعية ورغبتنا العميقة في تزويد وسائل الإعلام حول العالم بالتميز والقوة، لافتاً إلى أن بإمكان وسائل الإعلام تعزيز التعاون الدولي وتبادل القيم والمصالح الأساسية، والمساعدة على تقدير الإنجاز البشري بطريقة تتجاوز حدود الجنسية والعرق والدين والثقافة.

وأكد معاليه أن نجاح صناعة الإعلام أمر حيوي للنمو المستقبلي لمجتمع المعلومات، إذ يساعد ذلك في تعزيز رفاهية الإنسان والسلام والتفاهم الدولي، فيما يتطلب نجاح هذه الجهود الاستثمار في تعليم وتطوير الإعلاميين وخبراء الاتصال، والتعاون والتنسيق في مكافحة المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة، وفي الوقت ذاته ضمان وصول واسع النطاق إلى فوائد أشكال التوصيل الجديدة للمعلومات، فيما تجب مناقشة قضايا البنية التحتية التكنولوجية والمعرفة والمهارات الحاسوبية وسياسات الاتصالات باستمرار وحلها.

ودعا معاليه إلى ضرورة معالجة القضايا المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، كونها تفتح عوالم جديدة لنا كأفراد وتخلق مجموعة جديدة من الروابط العالمية لتبادل المعرفة، والتعليم من دون حدود والحوار الدولي والسياسة العامة.

منصة مثالية

ويوفر الكونغرس العالمي للإعلام منصة مثالية للشركات العالمية الراغبة بالدخول إلى أسواق صناعة الإعلام في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتيح للمؤسسات الإعلامية في مناطق العالم المختلفة فرصة التعرف إلى واقع صناعة الإعلام في المنطقة والعالم، وصياغة رؤية استشرافية لمستقبل هذه الصناعة التي باتت محفزاً رئيسياً للتنمية المستدامة في المجتمعات.

تجدر الإشارة إلى أن الكونغرس العالمي للإعلام حقق في دورته الأولى نجاحاً كبيراً، وتوصل إلى مخرجات استراتيجية كانت لها آثارها الإيجابية في رسم ملامح مستقبل قطاع الإعلام وشهد حضوراً واسعاً من قادة الإعلام والخبراء والمؤثرين من بقاع العالم، وشمل ذلك أكثر من 200 رئيس تنفيذي، وأكثر من 1200 من رواد قطاع الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين، وتضمن أكثر من 30 جلسة حوارية، وأكثر من 40 ورشة عمل شارك فيها أكثر من 162 متحدثاً عالمياً بارزاً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز