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حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير الدنمارك

11/14/2023 7:24:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، سفير مملكة الدنمارك لدى الدولة أندرس بيارن هانسن، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، وبحث معه عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات مع مملكة الدنمارك في مختلف المجالات، وأشاد سموه بجهود السفير في توطيد الشراكة المتنامية بين البلدين الصديقين.

من جانبه، عبر أندرس بيارن هانسن، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

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