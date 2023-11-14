حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير الدنمارك

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، سفير مملكة الدنمارك لدى الدولة أندرس بيارن هانسن، الذي قدم للسلام على سموه.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، وبحث معه عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات مع مملكة الدنمارك في مختلف المجالات، وأشاد سموه بجهود السفير في توطيد الشراكة المتنامية بين البلدين الصديقين.
من جانبه، عبر أندرس بيارن هانسن، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين على مختلف الصعد.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN14112023000110011019ID1107424457
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.