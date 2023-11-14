سعود المعلا يصدر مرسوماً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة أم القيوين

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين.

ونص المرسوم رقم 10 لسنة 2023 على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم / 1 / لسنة 2007 بشأن إنشاء غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، يعاد تشكيل مجلس إدارة الغرفة ليضم كلاً من:

خلفان أحمد مسفر، رئيساً، يوسف خلفان طحنون، عضواً، عائشة راشد سلطان ليتيم، عضواً، عبدالله حميد بن حامد، عضواً، عمار راشد سيف بن بدر العليلي، عضواً، أحمد عبيد إبراهيم، عضواً، عبدالله سيف الحساوي، عضواً، ناصر عبدالله رمضان آل علي، عضواً، سهيلة مبارك الوالي، عضواً. ويعمل بالمرسوم من تاريخ التوقيع عليه وينشر فى الجريدة الرسمية.

وأصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين مدير عام شبكة أم القيوين الإذاعية.

ونص المرسوم رقم 11 لسنة 2023 على تعيين خالد عمر راشد الخرجي مديراً عاماً لشبكة أم القيوين الإذاعية، ويعمل بالمرسوم من تاريخ التوقيع عليه وينشر بالجريدة الرسمية.

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