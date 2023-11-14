غوتيريش يدعو لأن يكون مؤتمر كوب 28 المكان المناسب لسد فجوة طموح المناخ

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لأن يكون مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، والذي سيباشر أعماله في غضون أسبوعين في دبي .. المكان المناسب لسد فجوة طموح المناخ بشكل عاجل.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام اليوم الثلاثاء، معلنا عن إطلاق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ صباح اليوم في بون بألمانيا، تقريرها التجميعي عن المساهمات المحددة وطنيا للبلدان.

وذكر بأنه وبموجب الخطط الوطنية الحالية، من المقرر أن تزيد انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بنسبة 9% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2010. مذكرا بأن العالم يبرهن على أن الانبعاثات يجب أن تنخفض بنسبة 45 % بحلول نهاية هذا العقد مقارنة بمستويات عام 2010 لتحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة.

وقال "لقد حان الوقت لنشوء أعظم طموح مناخي في كل بلد ومدينة وقطاع"