مريم المهيري: إنشاء مجتمعات خضراء ضرورة ملحة

أكدت معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مجلس صناع التغيير لـ((COP28)) يعكس إرث الإمارات في جمع أطياف المجتمع كافة والشركاء لبحث أهم القضايا التي تلمس مستقبل المجتمع، مشيرة إلى أن قضية تغير المناخ وتعزيز المجتمعات المستدامة موضوع يلمس حياة كل أفراد المجتمع، ويصمم مستقبل الأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليها، أمس، في بيت الحكمة في الشارقة ((مجلس صناع التغيير لـ COP28)) تحت شعار ((المجتمعات الخضراء والمستدامة))، وركز المجلس على الابتكارات والتحديات المرتبطة بتصميم وبناء ودعم وتعزيز المجتمعات الخضراء المستدامة في الدولة.

وقالت معاليها في المجلس، الذي أدارته المهندسة عائشة العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء في الوزارة: ((تمثل حماية الطبيعة في العالم مركزاً لكل جهودنا، لأنها لم تتلق الرعاية الكافية على مدار عقود طويلة، ومن خلال تعافي الطبيعة سنستطيع خلق مجتمعات مستدامة وتنمية مستدامة. تمتلك الإمارات رحلة طويلة نحو الاستدامة، بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أولى الطبيعة جل اهتمامه، واليوم نرى الإمارات تزخر بالعديد من محطات توليد الطاقة النظيفة والمتجددة، والعديد من الممارسات الاقتصادية والاجتماعية المستدامة)).