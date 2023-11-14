«إكسبو دبي» تكشف عن فعاليات خاصة بزوار «كوب 28»

كشفت مدينة اكسبو دبي عن تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة للزوار بالتزامن مع انطلاق فعاليات قمة المناخ ((كوب 28))، تضم مجموعة من العروض الثقافية والفنية والحوارات المميزة وأنشطة الزراعة المستدامة.

كما تضم الفعاليات مجموعة من التجارب ستقدمها قمة المناخ وشركائها، وستنظم في المنطقة الخضراء تيرا - جناح الاستدامة - نموذج لأفضل الممارسات المستدامة التي سوف تساعد على تعزيز الوعي في نفوس الشباب وأجيال المستقبل.

مدينة المستقبل

وقالت هند المهيري مدير إدارة المشاريع الخاصة في مدينة إكسبو دبي إنه سوف يتم تدشين جناح مدينة إكسبو دبي، والذي سيكون إضافة جديدة طوال مدة انعقاد قمة المناخ ونقطة لقاء محورية للراغبين بالتعرف إلى مدينة المستقبل التي تقدم نموذجاً للحياة المستدامة، وتعزز جودة الحياة وتقدم فرص النمو والتطور للأشخاص والشركات، وسيقدم الجناح أنشطة تفاعلية تناقش تغير المناخ والتوازن بين الجنسين، والقيادة العالمية.

وأوضحت أنه سيتم تدشين مزرعة مدينة إكسبو وهي من المعالم الجديدة والدائمة في المنطقة الخضراء، وستضم مساحات داخلية وخارجية لزراعة المحاصيل والخضروات، وستستضيف ورش عمل مجتمعية ودروس تحضير الطعام مع طهاة ومحترفين مهتمين بالاستدامة، فيما سيكون جناح ألف - وجناح التنقل وجناح الرؤية وجناح المرأة أيضاً جزءاً من المنطقة الخضراء، بالإضافة إلى قبة الوصل الغامرة وشلالات إكسبو السريالية وحديقة الفرسان.

وأوضحت أن المنطقة الخضراء ستكون منطقة مفتوحة تعمل على تعزيز الحوار والوعي بشأن العمل المناخي، وتمكن الجمهور من المشاركة وإيصال أصواتهم وطرح أفكارهم، فيما ستكون المنطقة الزرقاء مخصصة لقادة الدول والوفود الحكومية والجهات الرسمية التي تشكل أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كهيئة الأمم المتحدة المكلفة بتنسيق الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ.

وفي السياق ذاته، قالت مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي إنه بينما نستعد للترحيب بالعالم من جديد، نتذكر أن مدينة إكسبو دبي كانت دائماً ملتقى ومنصة للإنسانية وأداة تمكينية للعمل من أجل صنع مستقبل أفضل للناس وكوكب الأرض.