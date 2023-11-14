عبد الله المري يتفقد منصة شرطة دبي

تفقّد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، منصة شرطة دبي المشاركة في معرض دبي للطيران 2023، أبرز فعاليات قطاع الطيران العالمي، بحضور اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، وعدد من كبار الضباط.

واطلع معالي الفريق عبد الله المري على أحدث الابتكارات التقنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات الذكية ونظم الذكاء الاصطناعي، مشيداً بجهود فرق العمل وحرصهم على إبراز إنجازات شرطة دبي في واحد من أهم المعارض العالمية في قطاع الطيران، ومؤكداً أن هذه الأحداث تعزز السمعة الدولية والمكانة الرائدة لإمارة دبي، لما تحققه من دعم على كافة المستويات الأمنية والاقتصادية والتنظيمية.

واطلع معاليه على مركبة M02 ذاتية القيادة، والتي طورتها مواهب وإبداعات وطنية في قسم البحث والتطوير بشرطة دبي، وهي دورية ذكية ذاتية مخصصة للعمل في المجتمعات المحلية، لضمان السلامة العامة والأمن على المستوى المحلي.

وتتميز المركبة بتزويدها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، فتحتوي على تقنية التعرف على الوجوه، والتعرف على أرقام لوحات المركبات والمطلوبين، كما أنها تمتلك القدرة على قراءة السلوك وتحليله، وكاشفة للحركة، ويمكنها تحديد وتحليل الأفراد المشتبه فيهم.

وتتميز كذلك بقدرتها على العمل المتواصل لمدة 15 ساعة، وبكاميرا 360 عالية الدقة، ومزودة بحساسات تمكنها من قراءة الأماكن المحيطة بها والتوقف، وتغيير مسارها إذا ما واجهت جسماً أمامها.

وتضمنت مشاركة شرطة دبي عرض الطائرة العمودية من نوع ((AW 139))، إيطالية الصنع، والتي تدعم العمل الأمني والمروري وعمليات الإنقاذ والنقل الجوي للحالات الحرجة، وتسهم في تقديم خدمات أمنية سريعة تخدم المجتمع، وكذلك عمليات الإنزال السريع والإنقاذ بالرافعة، والقدرة على تنفيذ مهام متعددة، منها الإسعاف الجوي، ونقل الفرق التخصصية وفرق البحث والانقاذ، وهذا التجهيز المتعدد يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

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