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إميرالد بالاس ورافلز النخلة يطلقان شققاً سكنية فاخرة بدبي

11/14/2023 7:24:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مجموعة إميرالد بالاس عن شراكتها مع رافلز لإطلاق مشروع ((ذا كونتيمبوراري كولكشن)) من رافلز ريزيدنسز أند بنتهاوسز، والتي تتميز بموقعها في الهلال الغربي على جزيرة نخلة جميرا في دبي. ويتألف المشروع الجديد من 30 شقة سكنية للتملك الحر يضم كل منها بين 2 و5 غرف نوم، وتتراوح مساحتها بين 2,500 قدم مربع و26,000 قدم مربعة، وتولت مجموعة يوديزين تصميم المشروع.

إميرالد بالاس هي جزء من مجموعة شركات نجحت في تطوير وبناء أكثر من 40 مشروعاً كبيراً تضم ما يزيد على 10 آلاف وحدة سكنية، وعلى مساحة تتجاوز مليون متر مربع؛ وتعمل حالياً على تطوير 8 مشاريع كبرى أخرى. وتشمل محفظة المجموعة في دبي فندق كمبينسكي وشقق نخلة جميرا وفندق رافلز النخلة دبي وفندق هايد دبي في منطقة الخليج التجاري.

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