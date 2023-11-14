فعاليات وعروض ترويجية وجوائز خلال مهرجان «ديوالي» للأضواء في دبي

يستمتع سكان وزوار دبي بأجواء مهرجان الأضواء ((ديوالي))، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مع ما يقدمه من تشكيلة مميزة من العروض الترويجية والفعاليات الرائعة والجوائز القيمة.

ويمكن في هذا الموسم الاستفادة من عروض رائعة على الذهب والمجوهرات والهدايا والأزياء في المتاجر ومراكز التسوق والأسواق في جميع أنحاء المدينة، كما يمكن الاستمتاع بتناول قوائم طعام هندية ذات طابع خاص في المطاعم المتعددة، مع إمكانية الدخول في المنافسات والسحوبات وغيرها من الأنشطة، وهكذا يصبح مهرجان الأضواء ((ديوالي)) فرصة مثالية لقضاء بعض الوقت مع العائلة والأصدقاء في دبي والتعرف إلى ثقافات وتقاليد أخرى.

ويجب عدم تفويت فرصة الفوز بالذهب خلال الأسبوع الأخير من مهرجان الأضواء ((ديوالي))، مع مجموعة مراكز التسوق في دبي أو آي ديلز، وكذلك الاستفادة من العروض الترويجية الرائعة ((تسوّق واربح)). وفي دبي فستيفال سيتي مول يمكن المشاركة في تجربة تسوق رائعة خلال مهرجان الأضواء ((ديوالي))، والاستمتاع بالعديد من الأنشطة العائلية والعروض المذهلة التي سترتقي بتجربة التسوق إلى مستوى جديد.

ويتحول مهرجان الأضواء ((ديوالي)) لذكرى لا تُنسى مع مجموعة دبي للمجوهرات، التي تقدم تخفيضات رائعة تصل إلى نصف السعر على مجموعة مجوهرات خاصة بديوالي. وعند شراء مجوهرات من الألماس واللؤلؤ من مجموعات مختارة، يمكن الحصول أيضاً على عملة ذهبية مجانية من المتاجر المشاركة.

وهناك المزيد أيضاً، ففي كل عملية شراء من المتاجر المشاركة تتوفر فرصة للفوز بجوائز كبيرة خلال مهرجان الأضواء ((ديوالي))، مع قسائم مجوهرات بقيمة إجمالية تبلغ 150,000 درهم سيتم منحها للعديد من الفائزين، حيث سيحصل 30 فائزاً محظوظاً على 5,000 درهم لكل منهم. ولجعل مهرجان الأضواء ((ديوالي)) مناسبة خاصة للأصدقاء والعائلات، يمكن تقديم هدايا لهم، عبارة عن قسائم من السبا في فندق ((إتش)) دبي الشهير، وذلك حتى 16 نوفمبر، ويجب الإسراع قبل نفاد الكمية.

ويمكن الاستفادة أيضاً من العروض الرائعة على الهدايا بمناسبة مهرجان الأضواء ((ديوالي)) من هوم بوكس، بتخفيضات بنسبة 30%، حتى 14 نوفمبر، حيث يمكن شراء مصابيح الزيت والأضواء والتحف الصغيرة والديكورات الاحتفالية والعديد من خيارات الهدايا التي لا يمكن تفويتها.

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