الأسهم الأمريكية تحلق ببداية انحسار التضخم.. والرهان على خفض الفائدة

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت أمس بقوة بعدما أدت بيانات عن انحسار التضخم بأكثر من المتوقع إلى زيادة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) انتهى من رفع أسعار الفائدة.

وقفز المؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 500 نقطة، أو 1.5 %، فيما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 1.9 %، وربح المؤشر ناسداك المجمع 2.2 %.

وارتفع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في أكتوبر، ما يعد إشارة إيجابية على مدى التقدم في المسار الطويل لترويض ضغوط الأسعار.

وتباطأ التضخم السنوي في أمريكا، خلال شهر أكتوبر ليسجل 3.2 % مقابل توقعات جاءت عند 3.3 % ومقارنة بالتضخم في سبتمبر، والذي سجل 3.7 %.

وعلى أساس شهري، فقد جاء التضخم عند مستويات صفرية مقابل 0.4 % خلال سبتمبر، الأمر الذي كان أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى تباطؤ بوتيرة أقل حدة ليسجل 0.1 %.

وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل عن ارتفاع بمؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2 % مقارنة بشهر سبتمبر. ويفضل الاقتصاديون المؤشر الأساسي كمعيار أفضل لقياس التضخم الأساسي مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك الإجمالي، والذي استقر عند معدلاته السابقة بسبب انخفاض سعر البنزين.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الشهري، والسنوي بنسبة 0.2 % و4 % على الترتيب، مقابل التوقعات البالغة 0.3 % و4.1 %.

وقال سونو فارغيز، استراتيجي السوق العالمية في مجموعة كارسون: ((هذا هو تقرير مؤشر أسعار المستهلك الذي سيثير حديثاً جدياً حول التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة في الأشهر الستة الأولى من العام المقبل)).

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، والذي صدم مستثمري الأسهم بقفزه أكثر من 5 % في أكتوبر، إلى أقل من 4.5 % بعد تقرير التضخم الضعيف.

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